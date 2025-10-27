Iniciado el expediente para la restauración de la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Talavera de la Reian, Benedicto García, ha avanzando que se ha aprobado el inicio del expediente del Contrato de servicio para la restauración del retablo mayor y las pinturas de las pechinas de la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, por 333.704,02 euros IVA incluido y una ejecución de 7 meses.

En rueda de prensa ha avanzando que se ha aprobado la novena certificación del contrato de obra de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica 'Virgen del Pilar' de Talavera de la Reina (Actuación 3 - Eje 1) y de un horno-tejar para producción alfarera (Actuación 16 - Eje 4), en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado por los Fondos Next Generation-UE, a través del PRTR (C14.I1.S2.) por valor de 34.167,80 euros IVA incluido.

En Junta de Gobierno Local se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro, en régimen de alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de alumbrado extraordinario para la Navidad 2025 y Reyes 2026, a la empresa Tecmodeco SL por 132.495 euros IVA incluido, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, se ha aprobado el inicio del expediente del contrato de servicio de información turística y gestión de la Oficina de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por una cuantía de 145.552.92 euros IVA incluido, por dos años más dos posibles de prórroga.

También se ha dado luz verde a la declaración de conformidad con el planeamiento de la consulta administrativa sustitutoria de licencia de obras, presentada por el Servicio de Salud de Castilla La Mancha para la sustitución y construcción de Centro de Salud Talavera 1, en la calle José Luis Gallo n.o 2, por una cuantía que se eleva a 9.101.442,28 euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

García ha explicado que son unas obras que llevará a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en cuanto solicite la licencia "la tramitaremos con la máxima urgencia" porque es una "cuestión fundamental para Talavera y para todos los vecinos de la comarca".

En Junta de Gobierno Local se ha tomado conocimiento del convenio de colaboración entre la Federación Castellano Manchega de Natación y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la promoción y celebración de campeonatos en la piscina municipal de esta ciudad, por un periodo de 4 años más otros cuatro posibles de prórroga.