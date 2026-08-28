Inspección de Trabajo requiere al Hospital Universitario de Toledo la corrección urgente de deficiencias preventivas

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TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha requerido formalmente a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción urgente de numerosas medidas preventivas y la corrección de deficiencias.

La actuación inspectora tiene su origen en una denuncia presentada por el delegado de prevención de CCOO ante la falta de respuesta efectiva a las reiteradas reclamaciones realizadas mediante escritos oficiales y en el seno de los Comités de Seguridad y Salud, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

Tras la denuncia, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción de las medidas más urgentes, relacionadas con situaciones de especial gravedad, en un plazo de 15 días.

Para la implantación del resto de medidas correctoras se ha establecido un plazo de dos meses.

El requerimiento afecta a un total de 63 servicios del Hospital Universitario de Toledo.

Entre ellos se encuentran los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, donde, tal y como viene denunciando el sindicato desde hace años, continúan existiendo problemas que todavía no han sido solucionados de forma definitiva.

Entre las situaciones a corregir se señalan riesgos en las cabinas de seguridad biológica que obligan a reparar o sustituir elementos; estrés térmico en la cámara frigorífica de bioquímica que requiere del uso de ropa de protección; almacenamiento de productos que no reúne las condiciones de ventilación aplicables; o falta de espacio en urgencias de psiquiatría donde se insta a realizar las exploraciones en un lugar donde no haya instrumentos que puedan emplearse para hacer daño, por citar algunas.

En el caso de los laboratorios, durante una comparecencia con representantes de la Gerencia y de la Inspección, el delegado de prevención puso de manifiesto que varias trabajadoras presentaban valores de ácido fórmico en orina superiores a los límites de referencia.

Ante estos hechos, la inspectora manifestó que investigaría la situación, teniendo en cuenta que las trabajadoras afectadas todavía no habían visto una adaptación efectiva de sus puestos de trabajo pese a que existe una comunicación interna del Servicio de Prevención en la que se plantea la necesidad de reubicarlas.

"Para CCOO resulta especialmente preocupante la situación de estos laboratorios donde casi dos años después de las intoxicaciones sufridas por varias trabajadoras siguen pendientes actuaciones fundamentales para garantizar plenamente la seguridad y la salud del personal", han señalado desde el sindicato.

Asimismo, el sindicato destaca que, según las resoluciones recibidas por las trabajadoras afectadas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el recargo de prestaciones en relación con trabajadoras que causaron baja tras las intoxicaciones sufridas, al considerar que no disponían de medios de protección adecuados.

Para CCOO, estos hechos evidencian la gravedad de una situación que no puede seguir prolongándose en el tiempo.

"La salud de las trabajadoras y los trabajadores no puede depender de años de reclamaciones, denuncias o requerimientos de la Inspección de Trabajo para que se adopten las medidas preventivas necesarias", han apuntado en este sentido.

El sindicato señala, no obstante, que se han producido cambios en la Dirección de Gestión se aprecia una actitud diferente y una mayor disposición a buscar soluciones.

CCOO espera ahora que los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo se cumplan dentro de los plazos establecidos y que las medidas correctoras se traduzcan en actuaciones reales y efectivas.

"El sindicato continuará vigilando el cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y exigiendo a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla", ha concluído CCOO.