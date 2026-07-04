El Instituto de la Mujer reconoce el papel de las mujeres en el arte urbano rural en el Festival Astarté de Iniesta - JCCM

CUENCA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López Tomé, ha visitado este sábado el Festival Internacional de Arte Urbano Astarté, que celebra su sexta edición en Iniesta (Cuenca) del 29 de junio al 4 de julio.

López Tomé ha recorrido las intervenciones murales que artistas de reconocido prestigio están realizando en distintos puntos del municipio junto con el alcalde del municipio, José Luis Merino Fajardo, y la organizadora del festival, Cristina Domínguez Segovia, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Cuando las mujeres artistas tienen espacio y reconocimiento en nuestros pueblos, no solo se enriquece la vida cultural, también se abren caminos para que otras mujeres imaginen su futuro sin tener que marcharse", ha señalado López Tomé durante el recorrido.

Astarté convierte cada año las calles y fachadas de Iniesta en un museo al aire libre. En esta edición participan los muralistas Zurik, Deih, Felipe Pincel, Laura Merayo y Xelon, con intervenciones en el Auditorio Municipal y en el entorno de las calles Era Pareja y Huerta. Además, durante el fin de semana, la Plaza de Toros acogerá una programación musical.

El festival se enmarca en una semana cultural más amplia que incluye talleres de escultura, fotografía, cerámica, arteterapia y activismo textil, dirigidos tanto a la población infantil como adulta.

Astarté colabora también con otras entidades locales y mantiene desde hace años un compromiso explícito con la igualdad. Astarté colabora además de forma continuada con el Centro de la Mujer de Iniesta, con quien en ediciones anteriores ha desarrollado talleres de diálogo intergeneracional en torno a labores textiles tradicionalmente feminizadas, reivindicándolas como una forma de arte popular.

Con esta visita, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con las iniciativas culturales que, desde el medio rural, contribuyen a visibilizar el talento femenino y a fijar población joven en los municipios de la región.