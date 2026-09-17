El Instituto de la Mujer resuelve las ayudas a la investigación de 2026 con 82.796 euros para siete proyectos

Archivo - La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón. - A.PEREZ HERRERA/JCCM - Archivo

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de ayudas a la investigación en el año 2026 con siete proyectos seleccionados y un monto total de 82.796 euros.

Según indica la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press, las ayudas forman parte de la línea de subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación.

En la presente convocatoria han sido siete los proyectos financiados con un importe máximo de 12.000 euros, y un importe global que asciende a los 82.796 euros, para investigaciones emergentes en el contexto de las relaciones de género, proyectos que ayuden a profundizar los conocimientos existentes en torno a la igualdad, la lucha contra la violencia de género, o que permitan evaluar el impacto de las políticas públicas aplicadas.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha insistido en la necesidad de "seguir dotándonos de políticas y herramientas que nos ayuden a reducir las desigualdades partiendo del conocimiento y del análisis científico que nos ayuden a conocer mejor la dimensión social que hay detrás de muchas brechas".

Los trabajos que contarán con apoyo del Gobierno regional inciden en cuestiones como la autonomía económica de las mujeres, los motivos por los que persiste la violencia de género a pesar de los recursos públicos dirigidos a acabar con ella, la participación femenina en eventos culturales como los festivales de música, el derecho al aborto, las mujeres escritoras o la migración.

La Consejería de Igualdad organiza cada año una jornada de divulgación dirigida a que todas las mujeres autoras de estos proyectos de investigación puedan hacer una presentación pública de sus principales conclusiones.