Interceptado en Cuenca el conductor de un patinete que se fugó tras impactar con una menor y un vehículo

CUENCA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca informa de que en madrugada de este viernes un patrulla fue requerida por una persona en el Camino de la Resinera , junto al recinto ferial, después de que el conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) impactara contra su hija menor y chocara después contra su vehículo, produciéndole daños, y dándose después a la fuga.

Según la información difundida por la Policía Local de Cuenca en Instagram, los agentes interceptaron al conductor dentro de la feria, quedando el VMP depositado en dependencias policiales a expensas de las diligencias a realizar.

La Policía Local recuerda que la reciente Ley 5/2025, de 24 de julio, establece la obligatoriedad de suscribir un seguro de responsabilidad civil para estos vehículos a partir de enero de 2026.