Intoxicada por inhalación de humo una mujer de 45 años debido a un incendio en su vivienda de Cuenca

CUENCA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 45 años, ha tenido que ser trasladada al hospital de Cuenca por inhalación de humo debido a un incendio en su vivienda de la capital conquense, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 5.52 horas de este sábado desde la calle Padre Ricardo Rabanos.

El incendio ya se encuentra extinguido. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Local, bomberos de Cuenca y una ambulancia.