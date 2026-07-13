Intoxicado un trabajador tras una fuga de ácido de un bidón de 700 litros en una bodega de La Roda

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ALBACETE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 27 años de edad ha resultado intoxicado este lunes tras producirse una fuga de ácido por la rotura de un bidón de 700 litros en una bodega, situada en la Avenida Segunda del polígono industrial 'El Salvador' de la localidad albaceteña de La Roda.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.50 horas.

Los bomberos del municipio han contenido el derrame y ventilado la nave, cuyos trabajadores han tenido que ser desalojados. El afectado ha sido trasladado al Hospital de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico y al lugar se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.