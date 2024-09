Una investigación de UCLM que identifica tres proteínas asociadas al alzhéimer podría mejorar diagnóstico y tratamiento

CIUDAD REAL, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha localizado tres proteínas que actúan como biomarcadores en el deterioro cognitivo asociado al alzhéimer y que podrían desempeñar un papel determinante en el desarrollo de nuevas dianas diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad.

El hallazgo se recoge en un artículo que ha publicado en un número especial la prestigiosa revista Brain Pahology.

Se denominan HSP90AA1, PTK2B y ANXA2 y estas combinaciones de letras y números aluden a tres proteínas humanas que se asocian al deterioro cognitivo asociado al alzhéimer, ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

Así lo revela el artículo publicado por el grupo de Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que podría abrir nuevas posibilidades de diagnóstico y de tratamiento de la enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia en el mundo, ya que --según la Organización Mundial de la Salud-- afecta a sesenta millones de personas de los cinco continentes, aproximadamente ochocientas mil en España.

No en vano, la prestigiosa revista Brain Pathology ha publicado el artículo en un número especial dedicado precisamente a los biomarcadores en el diagnóstico y la elucidación molecular de las enfermedades neurodegenerativas.

De hecho, una de las imágenes de este artículo ha sido seleccionada para la portada de la revista.

El estudio liderado por la investigadora de la Facultad de Medicina de la UCLM en Ciudad Real Verónica Astillero López ha logrado identificar estas tres proteínas como biomarcadores en muestras humanas que revelaban la presencia de la enfermedad.

TEJIDO CEREBRAL HUMANO

Concretamente, el equipo de investigación realizó un análisis de proteínas para comparar el tejido cerebral humano (en concreto perteneciente a la corteza entorrinal) de personas sanas (casos control) y de personas afectadas por el alzhéimer.

Los hallazgos revelaron que la vía de señalización más alterada fue la sinaptogénesis, es decir, la formación de sinapsis, de conexiones neuronales; destacando las proteínas HSP90AA1, PTK2B y ANXA2.

Estos tres biomarcadores aparecían localizados junto a las neuronas y las células del tejido nervioso (astroglía y microglía) y con los depósitos patológicos de beta amiloide y tau (otro relevante biomarcador en el alzhéimer).

"Por tanto --concluye la profesora Verónica Astillero López-- la expresión desequilibrada de HSP90AA1, PTK2B y ANXA2 en pacientes con la enfermedad de Alzheimer puede desempeñar un papel potencial en la homeostasis sináptica, que es el mecanismo que se encarga de adaptar nuestro organismo a los cambios del entorno para ayudar a su supervivencia, convirtiéndose en posibles dianas diagnósticas y/o terapéuticas".

El artículo 'Proteomic analysis identifies HSP90AA1, PTK2B, and ANXA2 in the human entorhinal cortex in Alzheimer's disease: Potential role in synaptic homeostasis and A pathology through microglial and astroglial cells', está firmado, además de por Astillero López, por los también investigadores de la UCLM Sandra Villar Conde, Melania González Rodríguez, Alicia Flores Cuadrado, Alino Martinez Marcos, Isabel Úbeda Bañón y Daniel Saiz Sánchez.

