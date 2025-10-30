Investigado por conducir a 230 kilómetros por hora en una vía limitada a 120 de Ciudad Real

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un turismo a 230 kilómetros por hora en una autovía con limitación genérica de velocidad a 120 km/h.

El exceso de velocidad fue detectado a las 8.47 horas del día 27 de octubre por componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real cuando realizaban un dispositivo operativo de control de velocidad establecido en el km 8 de la autovía CM-45 (Ciudad Real-Almagro), sentido decreciente, en el término municipal de Miguelturra (Ciudad Real).

Según informa el instituto armado, el conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida reglamentariamente en ese tramo.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Ciudad Real.