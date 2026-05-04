La investigadora y etnóloga Consolación González abre este miércoles el VI Ciclo de Conferencias del Corpus de Toledo

Presentación del Ciclo de Conferencias del Corpus. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, en colaboración con la Junta Pro Corpus, impulsa la sexta edición del ciclo de conferencias del corpus, que se celebrará los días 6, 14, y 21 de mayo a las 19.30 horas, en la Sala Capitular, con entrada libre hasta completar aforo.

La concejal de Cultura, Ana Pérez, y el presidente de la Junta Pro Corpus, Juan Carlos Fernández Layos, han presentado este lunes esta cita, que "nos permite descubrir detalles y nos ayudan a valorar a difundir y a proyectar esta semana grande del Corpus de Toledo", ha señalado la responsable de cultura.

Así, Ana Pérez, ha recordado que, a lo largo de sus distintas ediciones, este ciclo ha contado con la participación de historiadores, músicos, escritores, deanes, floristas y alcaldes, así como de personas estrechamente vinculadas a la vida cultural y social de Toledo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La primera cita de este ciclo será este miércoles 6 de mayo con la conferencia 'El Corpus de Toledo y su vinculación con las fiestas de primavera', a cargo de Consolación González Casarrubios, investigadora, etnóloga, historiadora y es "reconocida por el estudio que tiene sobre las tradiciones y el folclore la provincia de Toledo", ha destacado la concejal.

La segunda conferencia se celebrará el 14 de mayo y correrá a cargo de Ventura Lebric, con la ponencia "Nacimiento del Señorío de Toledo y el arzobispo Rada". Historiador y académico toledano, está especializado en historia local, genealogía y heráldica de los Montes de Toledo, y preside la Asociación Cultural Montes de Toledo.

Ya el 21 de mayo, Fernando Cirujano cerrará el ciclo con la conferencia 'Experiencias en el Corpus'. Cirujano ha sido concejal de Cultura, de Festejos, y de Educación, entre otras, y ofrecerá visión sobre el Corpus con esa experiencia también cormo prioste del Capítulo de Caballero del Santo Sepulcro.

Por su parte, el presidente de la Junta Pro Corpus, Juan Carlos Fernández Layos, ha asegurado que, "que sea el sexto ciclo nos habla de que ya prácticamente hemos superado la etapa inicial, la idea también inicial ya que pensamos lo importante que podía ser informar y formar, para enriquecer y dar a conocer las potencialidades, la riqueza y el bagaje cultural que hay detrás del Corpus", ha señalado.

Por último, la concejal de Cultura, ha invitado a todos los toledanos a disfrutar de este ciclo de conferencias, "que ha tenido una acogida muy buena en ediciones anteriores", ha concluido.