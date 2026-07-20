Investigan al conductor de un turismo por circular a más del doble de la velocidad máxima permitida en Porzuna

Control de tráfico. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial por conducir un turismo a 188 kilómetros por hora en una carretera convencional con limitación genérica de velocidad para dicho tipo de vehículos de 90 km/h.

El exceso de velocidad fue detectado a las 9.58 horas del día 8 de julio de 2026 por efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real cuando realizaban un dispositivo operativo de control de velocidad establecido en la carretera CM-403 (Menasalbas-Ciudad Real), en el término municipal de Porzuna (Ciudad Real), ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en ese tramo, castigado en el artículo 379.1 del Código Penal con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de los de Ciudad Real.