Investigan el descarrilamiento del tren turístico de Toledo con 40 pasajeros a bordo, todos en buen estado

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha abierto una investigación por el descarrilamiento del tren turístico de Toledo, que este lunes llevaba 40 pasajeros a bordo, aunque no ha habido que lamentar ningún herido, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

En este incidente, que ha coincidido con la lluvia, no se puede determinar la causa por el momento. Ha tenido lugar en la calle de la Unión del Casco Histórico de la ciudad, en el entorno del Alcázar.

La Policía Local se ha personado en el lugar, han bajado a los ocupantes del tren y han cortado el tráfico de vehículos por seguridad debido a las condiciones de la calle, a causa de la lluvia.