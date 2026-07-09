Isabel Rodríguez defiende el patrimonio y la cultura como activos para solucionar el problema de la vivienda

Isabel Rodríguez en Almagro. - MINISTERIO DE VIVIENDA

CIUDAD REAL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves que la conservación del patrimonio arquitectónico y su utilización como focos de actividad cultural son elementos estratégicos a la hora de fomentar la cohesión territorial y de garantizar el acceso a la vivienda.

Sobre estos ejes ha centrado su intervención la ministra en un diálogo con la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, en el marco del I Encuentro de Arquitectura, Escena y Espacio Público de Almagro.

Tras la bienvenida del alcalde del municipio, Francisco Ureña, Rodríguez ha subrayado que los eventos culturales como el Festival Internacional de Teatro Cásico en Almagro son "una apuesta de desarrollo, económica y social".

Y que el resultado es una "una oportunidad de vida, de empleo para todo el año es una garantía de que aquí hay gente que quedará a seguir viviendo" en pequeños municipios.

"España es un país rico en patrimonio, que nos permite buenas condiciones de vida, desarrollos económicos y sociales", ha apuntado.

"A través de la apuesta de los gobiernos, los profesionales y una sociedad activa podemos poner en marcha instrumentos para aprovechar ese patrimonio arquitectónico y cultural y garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna", ha subrayado.

En esa línea, la ministra ha explicado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda contiene ayudas muy importantes para adquisición de viviendas por parte de jóvenes en el mundo rural o de rehabilitación de vivienda, tanto vacía para su posterior alquiler asequible, como con protección patrimonial para la conservación de núcleos históricos.

"Existiendo viviendas que en estos momentos no están habitadas, lo que hay que crear son oportunidades", ha destacado.

Tras el diálogo inicial, ha tenido lugar una mesa de debate moderada por la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Maite Verdú, en el que han participado la vicedecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Gema González; el experto en escenografía José Manuel Castanheira, la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz y el director de la Escuela de Arquitectura de Toledo, Carlos Asensio-Wandosell.