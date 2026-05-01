Isabel Rodríguez pide el voto frente al Gobierno de Moreno Bonilla, "que ha obviado el derecho a la vivienda"

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez - SANTOS G. MONROY/EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado a la ciudadanía de Andalucía que en esta comunidad autónoma también se vota el derecho a la vivienda, y que el próximo 17 de mayo "tiene en su mano y en su papeleta la posibilidad de cambiar el rumbo hacia un gobierno que de verdad atienda el derecho a la vivienda y no el gobierno de Moreno Bonilla, que lo ha obviado a lo largo de esos años".

En declaraciones a los periodistas momentos antes de unirse a la manifestación regional del Primero de Mayo en Castilla-La Mancha, celebrada en Puertollano (Ciudad Real), ciudad de la que fue alcaldesa, Isabel Rodríguez ha aseverado que los ciudadanos de cualquier municipio "tensionado" de esa región "deben saber que hace tres años que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla podía haber congelado la renta de los alquileres, y que hace más de un año que el Gobierno de España le informó de que tenía 24.000 apartamentos turísticos ilegales y no mueve un dedo ni para congelar el alquiler ni para reconducir esos apartamentos turísticos ilegales."

En este contexto ha asegurado que el Gobierno de España "va a seguir impulsando todas las medidas necesarias y a combatir aquellos que no comprenden que la vivienda no es un activo financiero ni un bien de mercado sino un derecho a proteger que no está consolidado".

"Todo el esfuerzo en incremento salarial y mejora de rentas se está yendo a pagar las rentas del alquiler, mientras trabajadores y trabajadoras están siendo expulsados de sus barrios para emprender cada día trayectos de media hora o de una hora", ha lamentado.

Rodríguez ha insistido en que el derecho a la vivienda no está consolidado, toda vez que "afecta al descanso de muchos trabajadores y trabajadoras que son forzados a compartir piso e incluso habitación", y se ha detenido para recordar a las personas inmigrantes "que están hacinadas en habitaciones", por lo que espera que después del proceso de regularización que ha emprendido el Gobierno "tengan ese respiro y puedan vivir más dignamente".

Finalmente ha lanzado un mensaje a todos los grupos políticos para que "se avengan a generar un gran acuerdo" ante las propuestas del Ministerio de Vivienda para responder a este problema. "La ciudadanía no entiende que, ante este problema, los partidos políticos y a aquellos que se llaman 'de Estado', no estén implicados en las soluciones", ha concluido.