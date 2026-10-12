Itecam participa en meetechSpain con un demostrador tecnológico para la producción de alimentos en entornos extremos

Cartel de la paticipación en meetechSpain. - ITECAM

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha (Itecam) participará los próximos 14 y 15 de octubre en Madrid en meetechSpain 2026, el encuentro anual organizado por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), donde presentará, en colaboración con Parcitank S.A., un demostrador tecnológico orientado a la producción autónoma de alimentos en entornos extremos.

El demostrador integra un sistema de agricultura vertical hidropónica con una arquitectura energética basada en energía solar, baterías e hidrógeno, con el objetivo de mostrar cómo pueden combinarse distintas tecnologías para garantizar la producción de alimentos y la autonomía energética en lugares aislados o sometidos a condiciones especialmente exigentes.

El sistema de cultivo parte de la experiencia de Parcitank S.A. en agricultura vertical y en el control de las condiciones climáticas, lumínicas e hídricas necesarias para la producción vegetal, ha informado Itecam en nota de prensa.

Bajo el lema 'Hecho en España, apto para otros mundos', esta edición de meetechSpain plantea el reto de llevar las capacidades tecnológicas desarrolladas en nuestro país hasta uno de sus escenarios más exigentes: una futura presencia humana fuera de la Tierra.

El encuentro analizará, desde una perspectiva multidisciplinar, cómo responder a los grandes desafíos industriales, sociales y tecnológicos asociados a este escenario, muchos de ellos igualmente aplicables a las necesidades actuales en la Tierra.

En este contexto, el demostrador de Itecam y Parcitank permitirá simular diferentes escenarios de operación, como una base lunar o marciana, condiciones terrestres o situaciones de emergencia energética.

En función de cada escenario, se podrá visualizar cómo se adapta la gestión de los recursos para mantener operativo el cultivo y cómo se distribuye la energía generada mediante fuentes renovables entre el consumo directo, el almacenamiento en baterías y la producción de hidrógeno mediante electrólisis.

De este modo, los asistentes podrán observar de forma visual e interactiva cómo se integran producción de alimentos, energías renovables, almacenamiento e hidrógeno para desarrollar sistemas autónomos capaces de operar en hábitats aislados y entornos extremos.

La nueva edición de meetechSpain contará con GMV como empresa encargada de plantear el Challenge Tecnológico, un reto al que deberán dar respuesta equipos multidisciplinares integrados por investigadores y tecnólogos de diferentes Centros Tecnológicos, entre los que también estará presente Itecam.

En total, se prevé que meetechSpain 2026 reúna a más de 500 profesionales, 60 Centros Tecnológicos, 80 entidades y 40 ponentes en un encuentro concebido para conectar las capacidades tecnológicas con las necesidades de las empresas, generar nuevas colaboraciones y favorecer el desarrollo de proyectos de I+D+i.