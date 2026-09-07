IU concurrirá en solitario a las próximas municipales en Toledo para "dar certezas y construir alternativas"

Izquierda Unida concurrirá en solitario a las próximas municipales en Toledo. - IU

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida llevará sus siglas en solitario en los próximos comicios municipales en la provincia de Toledo. Así lo ha anunciado este lunes el coordinador provincial de la formación de izquierdas, Jorge Vega, en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha estado acompañado del coordinador local y concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, y la coordinadora local en Talavera, Verónica Mora.

Vega ha explicado que esta decisión, adoptada el pasado viernes en la coordinadora provincial, supone un paso adelante para "dar certezas" defendiendo la trayectoria de Izquierda Unida desde donde "sabemos pelear, resolvemos y nos buscan en los municipios" y subrayando que "somos la única organización de izquierdas organizada en esta provincia" con la que se puede contar para "construir alternativas" y que cuenta con "una propuesta política; y todo desde la movilización".

El coordinador provincial de IU ha matizado que el rechazo a las coaliciones o confluencias electorales de carácter suprapartidista con las organizaciones políticas Podemos, Movimiento Sumar u otras no impedirá que se puedan producir integraciones "dentro del paraguas de Izquierda Unida", eso sí, con organizaciones sociales con las que vienen trabajando, con asociaciones de vecinos, con sindicatos. "Con los que habitualmente estamos trabajando", ha subrayado Vega, "pero no con los que no han estado en este tiempo, que son otros partidos políticos que no han tenido presencia en la provincia prácticamente en ningún sitio".

En este sentido, el coordinador local de IU en la ciudad de Toledo, Txema Fernández, ha resaltado que esta decisión pone en el centro de la estrategia política de Izquierda Unida "el para qué y no el quién". "Nos interesa más hablar del para qué estamos en la sociedad, que con quién nos acompañamos en las instituciones", ha remarcado Fernández que ha explicado que esta decisión "no se ha tomado a la ligera" sino que "hemos sido tremendamente pacientes durante diez años".

Por su parte, el coordinador provincial ha indicado además que acudir a las próximas elecciones municipales bajo las siglas de Izquierda Unida es un proyecto con el que poder ilusionar a la ciudadanía saliendo a la calle con una realidad, "la de la certeza" que ofrece la formación de izquierdas en la provincia con la responsabilidad que ello conlleva.

"Es el momento de dar certezas a nuestras bases y a nuestros compañeros y compañeras en sus municipios. No es momento para titubeos, no se pueden alargar más las situaciones porque en Izquierda Unida tenemos alternativa y queremos seguir construyendo alternativa", ha remarcado Jorge Vega.