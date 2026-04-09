IU impulsará en el Congreso una mayoría alternativa a PP y Vox para desbloquear el Estatuto de C-LM

El coordinador regional de IU, Pedro Mellado. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha impulsará en el Congreso de los Diputados una mayoría alternativa a Partido Popular y Vox para lograr la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente bloqueado por el desacuerdo entre el PSOE y el PP en torno a la horquilla de diputados de las Cortes regionales.

Así lo ha señalado este jueves el coordinador regional de IU, Pedro Mellado, quien ha explicado que su formación, a través de Sumar, ha iniciado conversaciones con Podemos con el objetivo de articular una propuesta conjunta que pueda trasladarse al PSOE y permita desbloquear la tramitación.

Mellado ha reconocido que, aunque la horquilla de diputados no es el principal problema de la comunidad autónoma, sí es el elemento que mantiene paralizada la reforma en el Congreso.

Por ello, ha avanzado que IU y Podemos trabajan en una propuesta que permita configurar una mayoría parlamentaria alternativa que haga viable su aprobación.

En este contexto, ha advertido de que retirar el Estatuto supondría "dar un paso atrás", recordando que el propio PSOE ha defendido esta reforma como un compromiso con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Como base de ese acuerdo, Mellado ha planteado una horquilla que permita alcanzar los 65 diputados y diputadas --diez más que los que propone el PSOE--, una cifra que, según ha defendido, se ajusta al tamaño de parlamentos autonómicos de comunidades con población similar, como País Vasco o Canarias, aunque sin llegar a sus niveles.

El dirigente de IU ha confiado en que en los próximos días pueda presentarse dicha propuesta conjunta con Podemos en forma de enmienda al PSOE, con el objetivo de superar el bloqueo actual y aprobar el Estatuto antes de que finalice el año, incorporando además medidas en materias como vivienda y derechos de las mujeres.