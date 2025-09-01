IU llevará a los ayuntamientos de C-LM mociones para pedir al Estado la regularización de personas migrantes

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha llevará a los ayuntamientos de la región mociones que buscarán pedir al Estado la regularización de las personas migrantes que habitan dichos municipios.

Esta iniciativa sigue el éxito de la presentada en Villamalea (Albacete) por la formación este agosto, que obtuvo el apoyo de PSOE y PP y que pretende obtener la regularización de personas de 32 nacionalidades en el municipio de 4.000 habitantes, según ha informado la coalición en nota de prensa.

Ahora, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se propone repetirlo a lo largo de todo el territorio, con el objetivo de "garantizar la igualdad de derechos para miles de personas que habitan la región y que día tras día contribuyen y forman parte de la sociedad española".

Para organizarlo, Izquierda Unida se quiere fijar en el "éxito" cosechado en Villamalea, donde incluso la Alcaldía del Partido Popular decidió unirse a la iniciativa, alcanzándose el consenso.

El coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ha mantenido una reunión con los concejales de Unidas-IU de Villamalea. En la reunión, a la que también ha asistido el coordinador de IU Provincial de Albacete, Joaquín Belmonte; la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, María Nieves Navarro; y miembros de la asamblea local de la localidad, se ha tratado la moción conjunta del PP, PSOE y Unidas-IU, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Villamalea.

La concejala de Unidas-IU de Villamalea, Marina Borja Alarcón, ha explicado que la moción aprobada surgió en cierta medida de los propios servicios sociales de la localidad, a raíz de unas Jornadas Multiculturales celebradas en Villamalea dentro de un proyecto de la Agenda 2030.

Por su lado, Mellado ha indicado que tiene la intención de hacer que, a partir de septiembre, la moción se lleve a todas las localidades donde Izquierda Unida tenga representación institucional.