IU presenta a Nieves Navarro como candidata a la Alcaldía de Albacete

Nieves Navarro junto a Pedro Mellado y militantes de IU. - IU C-LM

ALBACETE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Albacete presentará a Nieves Navarro Rodenas como candidata a la Alcaldía por Izquierda Unida para los próximos comicios municipales, tal y como explicó este martes la formación durante el acto de presentación celebrado en la Feria de Albacete.

La candidata quiso agradecer el apoyo ya mostrado por toda la afiliación y militancia del partido para continuar como cabeza de lista, destacando que está "ilusionada" y tiene "muchas ganas de continuar con el trabajo". Sobre la labor ejercida hasta la fecha como concejala en el Ayuntamiento, añadió que ha sido "un trabajo bastante digno, siempre en plan propositivo".

Nieves Navarro estuvo acompañada por Pedro Mellado, coordinador regional de Izquierda Unida, y Carmen López, coordinadora local de IU, además de otros militantes.

La actual concejala y portavoz del grupo municipal Unidas Podemos en el Consistorio explicó que, entre las principales preocupaciones del partido por las que seguirán luchando, se encuentra contar con un parque de viviendas "digno", porque "no solamente estamos hablando de personas en riesgo de pobreza, sino de personas asalariadas que no pueden ya permitirse tener una vivienda", además de defender que estas viviendas permanezcan siempre en el sector público.

Otra de las prioridades es acabar con la pobreza infantil a través de un plan eficaz de Garantías de Infancia y Juventud, ya que en la región "un 40% de la población infantil está en riesgo de pobreza". Por ello, destacó que se debe seguir avanzando en la ampliación de recursos para que todos los niños tengan las mismas oportunidades.

Nieves Navarro Rodenas ha destacado los ejes del programa de su partido y las políticas defendidas desde el grupo municipal, como son la defensa de los derechos sociales, con servicios sociales fuertes y con personal suficiente, además de ayudas para evitar, en la medida de lo posible, la pobreza infantil; la defensa del derecho a la vivienda, colocando el alquiler asequible, la vivienda pública y la protección frente a los desahucios en el centro del debate municipal; y el compromiso feminista, con propuestas de recursos contra la violencia machista, corresponsabilidad y protección integral de las mujeres y sus familias.

A estos ejes se suman la defensa de los servicios públicos y la participación, mediante la reivindicación de consejos municipales, juntas de distrito y una administración más próxima; la movilidad sostenible y segura, con la creación de estructuras municipales para mejorar la seguridad vial y el transporte urbano; y el compromiso ecologista y de bienestar animal, a través de propuestas sobre refugios climáticos, protección animal y ciudades vivas, donde las personas tengan el protagonismo frente a los vehículos.

De este modo, la candidata de IU a la Alcaldía afirmó que "los servicios públicos tienen que ser de calidad y deberían ser propiamente del Ayuntamiento, por lo que estamos en la fase de estudiar la posible remunicipalización de los servicios públicos privatizados".

Pedro Mellado ha subrayado que Albacete es la primera ciudad importante de Castilla-La Mancha que ya ha elegido candidata y ha reafirmado el compromiso de IU con una candidatura lo más amplia posible: "Estamos hablando con todas las fuerzas políticas de la izquierda para hacer una confluencia lo más amplia posible, pero, pase lo que pase, IU estará presente en las elecciones municipales y autonómicas".

Por su parte, Carmen López indicó que el proceso de elección fue "largo, participativo y transparente" y que la candidatura de Navarro tuvo el apoyo unánime en la Asamblea General.