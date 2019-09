IU quiere un proceso de primarias "puro y duro" por el vacío de Podemos en C-LM y el resultado del 28A

Actualizado 22/09/2019 11:52:03 CET

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha es partidaria de elaborar las candidaturas provinciales de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre en coalición con Unidas Podemos y Equo pero mediante un proceso de primarias "puro y duro", sin cuotas, donde todos los militantes inscritos puedan votar a los candidatos que se presenten de estas tres formaciones, a fin de "alinear" a los afiliados y, de esa manera, "animar a la base electoral".

En declaraciones a Europa Press, fuentes de IU en Castilla-La Mancha justifican esa propuesta no solo en los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales del 28 de abril --cuando la coalición no obtuvo representación-- sino también en el hecho de que en la región "no existe" actualmente una Dirección de Podemos, después de las dimisiones en cascada que el resultado electoral de los comicios regionales de mayo propició en la formación morada.

De ahí que Izquierda Unida no vea "razonable" que "cuatro de los cinco candidatos que pueda haber encabezando sean de una organización que no tiene Dirección Regional actualmente en Castilla-La Mancha y que no tiene garantizada la posibilidad de hacer campaña", algo de lo que tendría que encargarse IU.

La coalición opina que el hecho de ir a unas primarias a las que puedan optar candidatos de cualquier parte de la confluencia puede suponer un "revulsivo" para movilizar a los afiliados, y lograr cambios en el resultado final, habida cuenta de que en los anteriores comicios generales la confluencia no obtuvo ningún diputado pese a que "la situación era favorable". "Ahora que no es tan favorable sería bueno este método y así lo vamos a plantear", advierten las mismas fuentes.

De hecho, esta es la propuesta que IU va a trasladar a su Dirección Federal para que se lo plantee a la Dirección Federal de Podemos, siempre con el objetivo de "seguir apostando por la confluencia" pero también de "tener en cuenta las particularidades que tenemos aquí".

Una vez cerrado el plazo para presentar las confluencias --el 28 de septiembre-- se abrirá otro para presentar las candidaturas y ese es el tiempo del que disponen IU, Unidas Podemos y Equo para organizar sus listas. Para ello, las fuentes consultadas de Izquierda Unida cree que "lo que hace falta es voluntad política, que analicemos y entendamos políticamente la necesidad de que haya un revulsivo en Castilla-La Mancha".

IU recuerda que en la provincia de Toledo tan solo faltaron 1.700 votos para conseguir representación --el diputado se lo llevó finalmente Vox--, de ahí que el método de estas primarias propuestas por la formación de izquierdas "pueda ilusionar al electorado y que la base social sea suficiente para rebasar esos votos".