IU señala al Ayuntamiento de Bargas por usar fondos del Plan Corresponsables para un taller infantil de tauramaquia

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha denuncia la vergonzosa actuación del Ayuntamiento de Bargas relacionada con el plan Corresponsables. - IU

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red Feminista de Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha denunciado el uso de los fondos del Plan Corresponsables del Gobierno de España para sufragar un taller dirigido a menores de infantil y primaria sobre tauromaquia en el municipio de Bargas.

"Es una escandalosa forma de no querer cumplir con Ley de Bienestar Animal que prohíbe actos de maltrato a seres vivos, y los toros lo son", ha afirmado la portavoz de IU Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez.

Además, prosigue IU en nota de prensa, la legislacion impide el acceso a espectáculos taurinos a menores no acompañados y en este caso el Ayuntamiento de Bargas "va a convertir a esos menores en protagonistas de un espectáculo de maltrato animal en un espacio de conciliación de la vida personal y laboral".

De igual modo, añaden que los fondos para conciliar que asigna el Ministerio de Igualdad bajo el Plan Corresponsables, 33.533 euros en el caso de Bargas, tienen como objetivos generar una transformación cultural de las masculinidades hacia unas más igualitarias, el compromiso de defensa de los derechos humanos de la infancia, también velar por los valores de igualdad de género y equidad social, y en este caso no se acerca siquiera a cumplirlos.

"Se están usando los fondos públicos que el PP jamás aprobó para hacer actividades que nada tienen que ver con estos objetivos pero deben ser muy del gusto del gobierno de turno", ha denunciado.

Añaden desde IU que el Ayuntamiento, al programar este tipo de actividades, es conocedor de que puede haber causas de incumplimiento que obliguen a devolver la subvención concedida.

"Nos parece obsceno y una temeridad programar una actividad de fomento del maltrato animal que vulnera de forma tan clara los objetivos del Plan y que puede terminar por repercutir directamente en las arcas municipales si se hace devolver ese dinero y en la conciliación de las familias que rechacen esta actividad y se vean excluidos de la conciliación".

Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha han recordado al Gobierno del PP de Bargas que todas las actividades deben incorporar la perspectiva de género y tener contenido y actuaciones relacionadas con la igualdad y la corresponsabilidad.

"En esta actividad ese objetivo es una quimera y responde a la agenda ideológica de la derecha, por lo que le exigimos la retirada de la actividad", ha concluido Álvarez.