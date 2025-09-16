IU Toledo critica que el Gobierno municipal no presente un programa en la Semana Europea de la Movilidad

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha criticado la "falta de compromiso del equipo de Gobierno" municipal, apuntando que no se ha presentado una programación de cara a la Semana Europea de la Movilidad que se celebra desde este martes, 16 de septiembre, y hasta el domingo.

"Más allá de las vacuas declaraciones del concejal de Movilidad y Transportes, Toledo carece de cualquier iniciativa que realmente demuestre el compromiso del equipo de Gobierno por promover el uso de transportes alternativos al vehículo privado", ha declarado Fernández.

La ciudad de Toledo no está en el listado de las casi 500 localidades que han respondido a la llamada del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y esto se puede deber, considera el concejal de Izquierda Unida, a que este equipo de Gobierno es más partidario del uso del vehículo privado, tal y como han orientado la Zona de Bajas Emisiones, que de fomentar acciones que promuevan el transporte más sostenible como el transporte público urbano, la bicicleta o los desplazamientos a pie, según ha trasladado IU por nota de prensa.

"Entre el viaje a China y los Dj's de las ciudades patrimonio, han debido olvidar propuestas que hagan de Toledo una ciudad más sostenible", ha lamentado Fernández. "En esto sí podríamos compararnos con Vigo, que tiene luces de navidad y Semana de Movilidad", ha añadido.

Txema Fernández ha afirmado, además, que la intención del Gobierno municipal es solventar y maquillar la participación de Toledo en esta cita anual por una movilidad sostenible con un Día sin Coches y "alguna actividad con escolares improvisada como ya hicieron en la pasada edición".

"Si realmente les preocupara generar una conciencia entre la ciudadanía podrían haber recuperado el Parque de Tráfico para realizar acciones con las que motivar, educar y sensibilizar a las generaciones venideras respecto a los daños, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, del uso irracional de vehículo privado en la ciudad y las ventajas del uso del transporte público o los desplazamientos en bicicleta o a pie", ha asegurado.

A este respecto, el concejal de IU ha señalado que con el rechazo a la moción que presentó su grupo municipal en junio de 2024 para adherir a Toledo a la Red de Ciudades Caminables ya evidenciaron su nula preocupación por crear un modelo de ciudad en el que los peatones sean la máxima prioridad.

El edil de IU ha acusado al Gobierno municipal de falta de compromiso con la movilidad reducida o con quienes tienen dificultades económicas. Y es que el lema de la campaña de este año es 'Movilidad para todos', independientemente de los ingresos, ubicación, género o capacidades de los usuarios destacando la importancia de mejorar la señalización, la iluminación y la accesibilidad digital para facilitar el uso del transporte público a las personas con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas.