IU Toledo rechaza el encuentro del alcalde con la embajadora de Israel y califica la reunión de "infame y vergonzosa"

Archivo - El concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, en un acto de solidaridad con Palestina. - IU TOLEDO - Archivo

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha trasladado su rechazo al encuentro mantenido entre el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, calificando la reunión de "infame y vergonzosa".

El portavoz municipal de IU, Txema Fernández, ha subrayado al respecto que "nunca debería haber ningún canal abierto de cooperación institucional con un estado que financia el exterminio de un pueblo".

Para Txema Fernández, es "profundamente decepcionante" que el alcalde de la ciudad de las Tres Culturas, mantenga una reunión con la representante de un estado que "está aniquilando a un pueblo, al pueblo palestino", según ha trasladado IU por nota de prensa.

Además, Fernández ha recordado que el Gobierno municipal se ha negado ha aprobar una declaración de apoyo para el pueblo palestino.

"El máximo representante del gobierno municipal de Toledo nunca debería ser avalista de estas políticas, aunque no nos extraña teniendo en cuenta que nunca ha condenado el genocidio al que Israel ha sometido al pueblo palestino", ha declarado Fernández.

"No podemos permitir que el alcalde y su gobierno sitúen a Toledo en el lado equivocado de la Historia, en el lado de quien perpetra más de 20.000 asesinatos de niños y niñas. No existe equidistancia entre quien oprime y quien es oprimido y el pueblo palestino está siendo masacrado por Israel", ha afirmado el concejal de IU.

Para el portavoz municipal es "una vergüenza" que el Gobierno de Toledo prefiera avalar y reunirse "con gobiernos que permiten e impulsan matanzas a civiles por la vía de las bombas, del hambre o la sed, gobiernos que impiden que llegue ayuda humanitaria desde otros lugares del mundo para evitar que sigan muriendo en condiciones indignas", antes que ayudar a quienes están siendo sometidos puesto que ha reducido más de un 40% las partidas presupuestarias destinadas a cooperación.

"Es infame hablar de cooperación institucional con un Estado asesino cuando se está mermando sistemáticamente la cooperación internacional para quienes son agredidos y lo necesitan", afea Fernández. "Su prioridad no debería ser la nacional, debería ser la humana, pero eso queda muy lejos de los acuerdos con Vox", ha añadido el portavoz municipal de IU.

"Ni compartimos y ni representa a este grupo municipal una reunión con una representante de Israel que sigue masacrando al Líbano, que no respeta los acuerdos de paz y que desde 1947 lleva invadiendo un país por la fuerza imponiendo una política del miedo y de la muerte", ha concluido.