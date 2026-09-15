IU Toledo reclama al Ayuntamiento solicitar una subvención de la FEMP para dignificar patios en el cementerio de Toledo

Archivo - Monolito de homenaje en el cementerio de Toledo. - IU TOLEDO - Archivo

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha solicitado formalmente que el Gobierno municipal acuda a la línea de subvenciones en relación con la Ley de Memoria Democrática que tiene abierta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar gastos relacionados con actuaciones de investigación histórica y/o búsqueda de fosas, trabajos de investigación histórica, trabajos de campo en centros documentales o en instalaciones en el municipio, como cementerios.

Fernández, que ha advertido de que el plazo para acudir a estas ayudas concluye el próximo 22 de septiembre, ha apelado a la responsabilidad del Ayuntamiento en materia de Memoria Democrática, señalando que con la subvención, que puede alcanzar hasta 50.000 euros, se podrían dignificar alguno de los tres patios del cementerio municipal que aún contienen asesinados por el franquismo, como son los patios 17, 19 y 43, según ha trasladado IU por nota de prensa.

"Toledo no puede mirar para otro lado en el cumplimiento de la una Ley que debemos cumplir y hacer cumplir", ha declarado el edil de IU, destacando que con esta ayuda económica se podría "cumplir con lo que dicta la norma de recuperación de la memoria, la justicia y la reparación de quienes fueron ajusticiados y enterrados sin dignidad por defender la democracia de ese momento".

La FEMP dispone de una subvención de 1 millón de euros para financiar hasta el 100% del coste de los proyectos presentados por los ayuntamientos, con un importe máximo de subvención de hasta 50.000 euros, fruto del Real Decreto 453/2026, de 3 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso, identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la dictadura, según ha detallado Fernández.

En este sentido, el edil ha recordado que uno de los objetivos de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, es el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.