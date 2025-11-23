IV Ciclo de Adviento de Cuenca: fortalezas, perspectiva de género y ausencia de conquenses

CUENCA 23 Nov. (De Marco Antonio de la Osa para EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Adviento de Cuenca, presentado recientemente, se desarrollará el 5, 7 y 8 de diciembre en la Biblioteca de la Merced, el 6 en el Museo de Cuenca y el 20 de este mismo mes en el Teatro Auditorio de Cuenca José Luis Perales. En su quinta edición, está conducido por el también director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Andoni Sierra, ya que depende de este festival.

El Adviento es un tiempo que arranca el domingo más próximo a la fiesta de san Andrés Apóstol (30 de noviembre) y tiene una extensión de cuatro semanas, por lo que termina el 24 de diciembre. Se entiende como un periodo de introspección, espera y preparación para el nacimiento de Jesús. Por ello, la tradición musical académica occidental ha desarrollado un repertorio específico para este momento.

En esta quinta edición del Ciclo de Adviento de Cuenca se podrá disfrutar de cinco conciertos. Los precios para cada recital se sitúan en 24 euros la localidad general, 18 la dirigida a amigos de la SMR y 15 para menores de 15 años. También se han dispuesto abonos para todos los eventos por 95 euros que descienden a 80 para amigos de la SMR.

En estos cinco conciertos, cuatro de ellos de corte camerístico, intervendrán la Wiener Kammersymphonie (Austria), agrupación integrada por cinco músicos que presentará una propuesta que lleva por título Un viaje hacia la Navidad, el trío español Camerata Iberia (España) (O gloriosa domina, dedicado a la Virgen), el quinteto que integran Raquel Andueza & La Galanía (Ninna nanna), los doce intérpretes del Ludovice Ensemble (Portugal) (Pesebres cantados) y la Orquesta y Coro de la SMR, que interpretarán una selección de Messiah, de G. F. Haendel.

En cuanto a la terna de compositores de los que se escuchará música, además de un buen número de piezas anónimas se han programado partituras de veinte compositores hombres: Josquin des Près (ca. 1450-1521), Francisco de la Torre (1460-1504), Mateo Flecha (1481-1553), Francesco Da Milano (1497-1543), Enríquez de Valderrábano (1500-1557), Venegas de Henestrosa (1510-1570), Diego Ortiz (1510-1570), Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-26-1594), Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Manuel Cardoso (1566-1650), Alessandro Scarlatti (1660-1725), el anteriormente mencionado Georg Friedrich Haendel (1685-1759), Domenico Scarlatti (1685-1757), Giovanni Giorgi (ca. 1700-1762), Antonio Tedeschi (1702-1770), José Antonio Carlos de Seixas (1704-1742), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1947), Alexandre Guilmant (1837-1911), Hugo Wolf (1860-1903) y Max Reger (1873-1916).

ANÁLISIS

El desarrollo y evolución de cualquier iniciativa musical en Cuenca y en Castilla-La Mancha es siempre una noticia que celebrar. Por ello y por supuesto, deseamos todos los éxitos a este y al resto de programas.

Teniendo en cuenta los datos ofrecidos en la presentación y los que se pueden analizar en la web de la SMR (www.smrcuenca.com), el V Ciclo de Adviento adapta y toma el espacio temporal de un festival anterior que se ubicaba en torno a la festividad de la Inmaculada Concepción en la ciudad Patrimonio de la Humanidad: el Ciclo de Canto Gregoriano. En 2018 celebró su 12ª edición, como se puede comprobar en esta información de Turismo Castilla-La Mancha).

En cuanto al programa del Ciclo de Adviento de 2025, de buen tono en lo interpretativo a priori, evidencia ausencias significativas y reproduce dinámicas muy mejorables ya evidenciadas en la Semana de Música Religiosa en los últimos años (de la Ossa, 2022a y 2022b). En primer lugar, tanto la Biblioteca de la Merced, antigua iglesia, como el Museo de Cuenca, son espacios bellísimo, aunque permiten aforos muy reducidos.

Por ejemplo, en una fotografía que publicó en sus redes el propio festival en 2024 para evidenciar su éxito se mostraba al púbico que, en una fila, esperaba con la puerta cerrada acceder al concierto que tenía lugar en la Biblioteca de la Merced. En esa imagen se podían contar cerca de cincuenta personas, un núcleo de espectadores siempre valorable pero quizá demasiado reducido para una capital de provincia.

Con respecto al último concierto, tendrá lugar el 20 de diciembre en la sala principal del Teatro Auditorio José Luis Perales, que posee una capacidad para unas 750 personas. Cierto es que en las últimas ediciones de la SMR los conciertos ubicados allí han mostrado aforos en torno a la media entrada o menores que ojalá se superen en esta cita.

De los compositores de los que se interpretará música, diez de ellos se ubicarían en la época renacentista, seis en la barroca y seis en la romántica. Seis serían españoles y ninguno conquense. En cuanto a los cuatro directores que conducirán los programas, todos ellos son hombres. Ninguno es conquense.

Con respecto a las agrupaciones, una proviene de Austria, otra de Portugal y las otras tres son españolas. No parece haber ningún intérprete conquense en sus filas en ningún evento. Esperamos que en la Orquesta y Coro de la SMR, formación que será dirigida por el propio Andoni Sierra, haya espacio para músicos de la provincia, aunque en las anteriores ocasiones en las que el donostiarra se ha puesto al frente de la misma la representación de ejecutantes profesionales nacidos o censados en la tierra que alberga este ciclo fue mínima o inexistente.

En cuanto a las partituras que se interpretarán en este V Ciclo de Adviento, cerca de sesenta son religiosas y unas dieciséis profanas. Con respecto a las primeras, unas quince se vinculan a la Navidad. Específicamente vinculadas al tiempo y título del certamen no parecen encontrarse muchos ejemplos.

Por supuesto, destaca la presencia de Messiah, de Haendel, pieza que, en no pocas ocasiones, se suele interpretar en torno a la celebración del nacimiento de Jesús, aunque el compositor alemán nacionalizado inglés lo ideó para la Semana Santa (de la Ossa, 2018).

En la actualidad (ya se hacía en tiempos del compositor) se desarrollan propuestas participativas y colaborativas en muy diferentes escenarios y ciudades de todo el mundo.

En ellas, se invita a intervenir a agrupaciones vocales aficionadas en algunas secciones. No se ha indicado este hecho con respecto al concierto de diciembre de Cuenca, quizá porque se caería en plagio, aunque, de hacerlo finalmente, se seguiría, en principio, sin contar con intérpretes profesionales locales en las agrupaciones principales.

En conclusión, el Ciclo de Adviento 2025 ofrece una programación musical de corte camerístico y de un buen nivel sobre el papel. Sin embargo, su estructura reproduce patrones que limitan su alcance, prestigio y capacidad de representación, ya que no hay mujeres como directoras ni compositoras (curiosamente, no hace mucho se ha presentado una Casa de la Igualdad en Cuenca).

Tampoco se escuchará música de ningún creador conquense y no parece haber a priori espacio para los músicos profesionales de la provincia en la que se ubica, apartados siempre aconsejables en alguna medida.

De esta forma, atender a la perspectiva de género y contar con intérpretes, directores o compositores de esta escena de la tierra donde se celebra el ciclo no debería exigirse, sino que tendría que ser lo habitual, más tratándose de un festival que se nutre en su mayoría por dinero otorgado por instituciones públicas locales, provinciales y regionales.

En otro orden, la relación entre el programa musical dispuesto para este 2025 y el Adviento que le da nombre es un tanto vaga (quizá Ciclo de Navidad sería un nombre más adecuado). Además, el hecho de que el director se autoprograme y el espacio elegido para celebrar cuatro de los cinco eventos, aunque maravilloso, sea reducido y reservado limita un tanto la sensación de éxito y de excelencia que expresa la organización y que merecen la ciudad y la provincia.