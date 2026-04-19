Iván Cerdeño, el Festival Celestina o Valquer Laboratorios, entre los diez Reconocimientos de Diputación de Toledo

Portavoz de Diputación de Toledo - DIPUTACION DE TOLEDO

TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chef Iván Cerdeño, el Festival Celestina-La España de Rojas, Valquer Laboratorios, la empresa Joma Sport o el diseñador Félix Ramiro, se encuentran entre las diez personalidades reconocidas por la Diputación de Toledo, en la primera Gala Provincial de Reconocimientos, que se celebrará el próximo 23 de mayo.

Un acto que nace con la voluntad de poner en valor el talento, la trayectoria y el compromiso de personas, colectivos, empresas e instituciones que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la provincia.

Los 10 elegidos en el mismo número de categorías han sido consensuados por los tres grupos políticos representados en la Diputación provincial, tras la propuesta avanzada por una Comisión Técnica integrada por responsables institucionales y personal técnico de la institución, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Los Reconocimientos Provinciales 2026 se estructuran en diez categorías que abarcan la Trayectoria Social, los Valores Sociales y Constitucionales, la Actividad Cultural del Año, los Valores Culturales, la Cultura Gastronómica, la Cultura y la Música, la Cultura, Artesanía y Tradición, la Promoción de la Provincia de Toledo, el Desarrollo Rural y la Sostenibilidad, y la Economía Naranja e Industrias Creativas.

La cita tendrá lugar en el auditorio del Palacio de Congresos de Toledo y se enmarca dentro del Mes de la Provincia, una iniciativa que la institución consolida tras su puesta en marcha en la pasada edición como una herramienta de proyección del territorio y de reconocimiento público a la sociedad toledana.

El proceso de selección ha partido de una convocatoria abierta dirigida a ayuntamientos, asociaciones y ciudadanía, que ha permitido reunir más de un centenar de candidaturas.

Una Comisión Técnica ha sido la encargada de analizar las propuestas atendiendo a criterios de impacto social, cultural, económico y territorial, elevando una propuesta estructurada en once categorías.

PREMIADOS

En la categoría de Trayectoria Social, la propuesta reconoce a la Fundación Madre de la Esperanza (Talavera de la Reina), una entidad referente en inclusión y atención integral a personas con discapacidad intelectual, con más de cinco décadas de trabajo orientado a la autonomía personal, la educación especializada y la integración social a través del empleo y la vida independiente.

En Valores Sociales y Constitucionales, se distingue a Antonio Iruela Higueras (Yuncos), por una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la acción solidaria, su labor en Cáritas, su compromiso con las personas más vulnerables y su papel como referente de servicio comunitario desde la discreción y la constancia.

El premio a la Actividad Cultural del Año se propone para el Festival Celestina-La España de Rojas (La Puebla de Montalbán), un proyecto cultural que ha convertido la obra de Fernando de Rojas en un referente escénico y patrimonial, transformando el municipio en un gran espacio cultural abierto que dinamiza la vida social y proyecta la identidad literaria de la provincia.

En Valores Culturales, la distinción recae en la Asociación de Coros y Danzas Rosa del Azafrán (Consuegra), por su labor de más de seis décadas en la conservación y difusión del folclore manchego, su papel como embajadora cultural dentro y fuera de España y su contribución a mantener viva la tradición a través de la transmisión intergeneracional.

En Cultura Gastronómica, se reconoce a Iván Cerdeño López, chef toledano cuya cocina, instalada en el Cigarral del Ángel, combina tradición y vanguardia para reinterpretar el territorio a través del producto local, situando a Toledo en el mapa de la alta gastronomía internacional y reforzando la identidad culinaria de la provincia.

En Cultura y Música, la propuesta distingue a la Agrupación Musical San Bartolomé (Añover de Tajo), fundada en 1965, por su papel como espacio de formación, convivencia intergeneracional y difusión musical, así como por su contribución constante a la vida cultural de su municipio y de la provincia.

En Cultura, Artesanía y Tradición, se reconoce a los Hermanos Lozano, por su trayectoria vinculada al mundo taurino y su labor en la promoción, defensa y proyección de la tauromaquia como expresión cultural y patrimonio vivo, así como por su papel como referentes profesionales dentro y fuera de la provincia.

En Promoción de la Provincia de Toledo, la distinción recae en Joma Sport, empresa nacida en Portillo de Toledo y convertida en referente internacional del deporte, que ha proyectado el nombre de la provincia en más de un centenar de países, manteniendo su arraigo territorial y su contribución al desarrollo económico local.

En Desarrollo Rural y Sostenibilidad, se propone reconocer a Félix Ramiro, por su apuesta empresarial desde Menasalbas, su compromiso con la fijación de población en el medio rural y su contribución a un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la identidad local y la proyección internacional.

Finalmente, en Industrias Creativas, se distingue a Valquer Laboratorios, empresa toledana referente en innovación cosmética, por su capacidad para integrar creatividad, ciencia y sostenibilidad, situando a la provincia como un espacio de referencia en el ámbito de la investigación y la industria responsable.

CONSENSO DE LOS GRUPOS

En la reunión mantenida en la Institución, el vicepresidente Joaquín Romera, ha presidido la reunión encargada de aprobar los reconocimientos, en la que también han participado la portavoz del equipo de Gobierno, Soledad de Frutos; la portavoz del Grupo Socialista, Tita García; y el portavoz del Grupo Vox y vicepresidente segundo, Daniel Arias.

Los portavoces de la Diputación de Toledo han coincidido en destacar esta iniciativa como un paso importante para reconocer públicamente el talento, el esfuerzo y el compromiso que existe en toda la provincia, subrayando el orgullo colectivo que representan las personas y entidades premiadas.

Asimismo, han valorado la gala como una oportunidad para visibilizar el trabajo que muchas veces se desarrolla de forma discreta en los municipios, reforzar el sentimiento de comunidad y proyectar una imagen positiva de la provincia de Toledo como una tierra dinámica, solidaria y con capacidad de generar oportunidades desde todos sus ámbitos.