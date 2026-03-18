El IX Encuentro de Bandas 'Diego Ortiz' reunirá este viernes en Toledo a más de un centenar de músicos

Presentación del IX Encuentro de Bandas 'Diego Ortiz'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha presentado este miércoles el IX Encuentro de Bandas 'Diego Ortiz', junto a la directora de la Banda Joven, Ana Belén Rubio, y el subdirector, Víctor Álvarez.

Un evento musical ya consolidado en el calendario cultural de la ciudad que apuesta por la formación, la convivencia y el talento joven, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, la concejal ha destacado que este encuentro "une a jóvenes y comunidades con la música como hilo conductor", subrayando su carácter de espacio de intercambio artístico y pedagógico.

Desde su primera edición en 2018, el evento ha experimentado un crecimiento constante, consolidándose como una cita de referencia. Ana Pérez ha subrayado que este encuentro "es mucho más que un concierto", ya que fomenta la convivencia entre los participantes y el intercambio de experiencias musicales, reforzando la música como lenguaje universal.

Además, ha querido destacar el papel de las escuelas de música como "focos de formación fundamentales", así como el esfuerzo y dedicación de los jóvenes músicos. Asimismo, ha agradecido la labor de la Banda 'Diego Ortiz' por su constante implicación en la vida cultural de la ciudad y su capacidad para generar proyectos innovadores.

El concierto se celebrará este viernes 20 de marzo a las 20.00 horas en el Auditorio de Unicaja, donde participarán dos formaciones: la Banda Escuela del Conservatorio 'Fernando Remacha' de Tudela (Navarra) y la Banda Joven 'Diego Ortiz' de Toledo.

La Banda Escuela del Conservatorio 'Fernando Remacha', con más de 30 años de trayectoria, representa un referente cultural en su ciudad de origen y ha formado a varias generaciones de músicos. Por su parte, la Banda Joven 'Diego Ortiz' continúa consolidándose como un proyecto clave en la vida cultural toledana, destacando por su apuesta por la innovación, la creatividad y la participación en proyectos educativos.

Según ha explicado la directora Ana Belén Rubio, el concierto incluirá un repertorio diverso y atractivo. La banda de Tudela interpretará obras como Concerto d'Amore, Nessun Dorma, Latin Gold e I Will Survive. Por su parte, la Banda Joven 'Diego Ortiz' ofrecerá piezas como el Danzón nº 2 y música de la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, acompañada de una propuesta audiovisual.

Como colofón, ambas bandas se unirán en el escenario para interpretar conjuntamente varias obras, en un broche final que ensalzará el espíritu de colaboración del encuentro.

Por su parte el subdirector de la banda, Víctor Álvarez, ha destacado que este tipo de iniciativas "refuerzan el compromiso con la música y la cultura en Toledo", además de favorecer relaciones personales y profesionales entre los participantes que pueden perdurar en el tiempo.

El encuentro tendrá continuidad en futuras ediciones, ya que el próximo año está previsto que la Banda Joven 'Diego Ortiz' devuelva la visita a la formación navarra, consolidando así este intercambio cultural.

La concejal ha invitado a todos los ciudadanos, tanto aficionados a la música como público general, a asistir a este evento, que promete "una tarde muy especial en la que disfrutar y compartir".