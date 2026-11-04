Jardín Botánico de Albacete recibe a la comunidad científica este fin de semana en el VII Simposio de Botánica Española

Estepa yesosa Hellín. - JARDÍN BOTÁNICO

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha acogerá, del 6 al 8 de noviembre, el VII Simposio de Botánica Española, una cita científica anual organizada bajo el amparo de la Sociedad de Botánica Española.

Con el lema 'Plantas en contextos adversos: un laboratorio de cambio global', el encuentro reunirá a especialistas de universidades y centros de investigación para compartir conocimientos sobre los desafíos ambientales a los que se enfrenta la vegetación, según ha informado la dirección del Jardín por nota de prensa.

El simposio contará con ocho ponencias invitadas a cargo de prestigiosos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), diversas universidades españolas y el propio Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, en las que se abordarán cuestiones como la vida vegetal en ambientes extremos, la vulnerabilidad de las especies insulares amenazadas, la aridez o la salinidad como modeladores de las comunidades vegetales, la diversidad vegetal de las vías pecuarias, mecanismos inexplorados de facilitación entre plantas, la relación entre vegetación e incendios forestales, o las soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio global.

La programación se completará con la exposición y discusión de pósteres científicos, un foro destinado al intercambio de resultados y experiencias entre los participantes.

Asimismo, el viernes 6 de noviembre, antes del inicio oficial del simposio, se celebrarán dos talleres gratuitos: uno sobre la elaboración de cuadernos de campo ilustrados, impartido por la unidad de divulgación del JBCLM, y otro dedicado a la relación entre sociedad e incendios forestales en el contexto del cambio global, impartido por investigadores de la UCLM.

El encuentro concluirá el domingo 8 de noviembre con una visita guiada al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que permitirá a los asistentes conocer sus colecciones y las recreaciones de hábitats vegetales.

La organización corre a cargo del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, impulsado por el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con el Grupo de Ecología Forestal y Limnología de esta universidad, integrado en el Instituto Universitario de Biotecnología, Agronomía y Sostenibilidad.