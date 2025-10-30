El jazz vuelve al Buero Vallejo de Guadalajara con un concierto cada jueves en noviembre y quiere llegar a público nuevo

GUADALAJARA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo volverá a convertirse en el epicentro del jazz durante el mes de noviembre con una nueva edición del Ciclo de Jazz de Guadalajara, una cita musical ya consolidada y "muy apreciada por los guadalajareños", tal y como ha destacado el concejal de Cultura, Javier Toquero.

Toquero ha subrayado que este ciclo cumple ya catorce años consecutivos, "un claro ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con este género musical".

"Nuestra apuesta es firme, y la mejor prueba es que no hemos incrementado el precio de las entradas desde sus inicios y seguimos apostando por la calidad en este género", ha señalado.

Por su parte, el director de Escenarios Culturales del Ayuntamiento, Julio Gómez, ha indicado que los conciertos tendrán lugar todos los jueves del mes de noviembre, a las 20.30 horas, comenzando el día 6, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Uno de los objetivos principales de este ciclo internacional es crear afición y acercar el jazz a nuevos públicos", ha afirmado.

El promotor del ciclo, Aitor Corral, ha resaltado la calidad artística de la programación y ha detallado los cuatro conciertos que integran esta edición: el 6 de noviembre, Harold López-Nussa & Grégoire Maret, "una vibrante y sugerente fusión entre piano y armónica para inaugurar el ciclo con energía y virtuosismo".

El 13 de noviembre, Jazzmeia Horn, "una de las voces más destacadas y carismáticas del panorama vocal jazzístico internacional"; el 20 de noviembre, Vincent Herring & Something Else Jazz Supergroup, "una auténtica reunión de maestros que encarnan la esencia del jazz en directo".

El 27 de noviembre, Pepe Rivero & Javier Colina Quartet, con su proyecto 'El pañuelo de Pepa', "dos referentes del jazz español que pondrán el broche de oro a esta edición".

En la presentación ha participado el pianista cubano Pepe Rivero, quien ha señalado que su concierto junto a Javier Colina supone "un homenaje a la música cubana".

Rivero ha ofrecido además una interpretación al piano como adelanto del espectáculo.