Jefatura de Carreteras de C-LM pone en marcha "procedimientos de urgencia" para arreglar carreteras afectadas por lluvia

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y más concretamente la Jefatura de Carreteras de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha "procedimientos de urgencia" para poder resolver "a la mayor brevedad posible" los deterioros que la lluvia ha producido en algunas carreteras de la región.

"Creo que en alguna provincia ya han empezado a trabajar y empezarán inmediatamente en todos los sitios", ha indicado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

Sabrido ha respondido así a preguntas de los medios, antes de la clausura el acto institucional de la Aemet con motivo del Día Meteorológico Mundial en Toledo, por las quejas motivadas por el mal estado de algunas carreteras tras las últimas lluvias.