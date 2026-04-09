Jero Romero regresa el 16 de mayo a las tablas del Rojas con un concierto en acústico

Jero Romero. - TEATRO DE ROJAS

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor toledano Jero Romero volverá a subirse a las tablas del Teatro de Rojas el sábado 16 de mayo, con un concierto en acústico.

Según informa el teatro, Romero ha iniciado una nueva etapa en directo con la intención de desnudar sus canciones y convertir cada concierto en una experiencia única.

Fue durante muchos años cantante y compositor de The Sunday Drivers (2000-2010), grupo indispensable del pop-rock nacional durante la primera década de este milenio.

Aquel grupo de Toledo, que cantaba en inglés, teloneó a Wilco y a Coldplay e hizo extensas giras por Europa. Crearon álbumes de culto como 'Tiny Telephone' o 'Little HeartAttacks'.

Casi la totalidad de las canciones de los cuatro discos del grupo, entre ellas algunos 'hits' ya atemporales como 'On my mind', 'Do it', 'My plan", 'Often" o 'Little Heart Attacks', son composiciones de Romero.

Recién terminado el grupo, en 2011, lanzó 'Cabeza de León' (2012), su primer trabajo en solitario y en castellano.

Aunque el micromecenazgo era apenas conocido en España, su proyecto batió todos los récords hasta la fecha, abriendo las puertas a un nuevo modo de gestión para muchos creadores, y sobre todo, sentando las bases de lo que ha sido una tónica en su carrera: independencia y personalidad.

Tres años después, Jero Romero volvió a arroparse en una banda para publicar un disco grupal.

'La Grieta' (2014) y tras un periodo de inactividad, en febrero de 2022 publicó 'Miracoloso', que le llevó de nuevo a girar con su banda en escenarios de festivales y salas de todo el país.

En 2025, inició una nueva etapa en directo con la intención de desnudar sus canciones y convertir cada concierto en una experiencia única.

En octubre ve la luz su nuevo disco, 'Mi vida en partes muy pequeñas', un EP de cuatro temas producido por él mismo que probablemente reúne algunas de las mejores canciones de su carrera, y con el que recorrerá el país en los próximos meses.