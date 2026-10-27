Jesús Plaza (Sumar C-LM) acusa a IU de dejarle fuera de las listas "de manera unilateral" y pide explicaciones

Archivo - Jesús Plaza, coordinador de Sumar en Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Sumar en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, ha asegurado que "algunos cargos de Izquierda Unida" en Castilla-La Mancha han "incumplido" pactos con su formación de cara a confeccionar las listas electorales para la cita del próximo 29 de noviembre.

En declaraciones a Europa Press tras conocerse que ningún nombre de Sumar aparecerá en las listas al Congreso que concurrirán por Castilla-La Mancha bajo el paraguas de Frente Amplio, como tampoco lo hará en el caso de los cinco 'números dos' que la gran coalición pactó con el PSOE en la elección al Senado, ha afirmado que si bien las negociaciones se han desarrollado en el plano nacional, en Castilla-La Mancha hay cargos de IU que tomaron la decisión de presentar sus propias listas antes las cinco juntas electorales.

En todo caso, asegura el líder de Sumar en la región que sus siglas saben "dónde están" como también saben "qué hay que defender". "Pero hay actores en este escenario que han mirado a otro lado".

Tras reivindicar el "capital humano" de Sumar, "que podría haber ido en las listas" e incluso tenían sus propuestas "preparadas" y los acuerdos "cerrados", ha insistido en que IU ha presentado sus propias listas "de manera unilateral".

Aún así, asegura Plaza que desde Sumar quieren "tender puentes" con IU y el resto de fuerzas de la coalición. "Hay que intentar reconstruir los puentes, es importante que esto no vuelva a ocurrir".

Por todo ello, espera que Sumar en el futuro esté "donde se merece", aclarando que en cualquier caso este desacuerdo no afecta a la posibilidad de sumar fuerzas de cara a las municipales y autonómicas del próximo 23 de mayo.