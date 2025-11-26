Joaquín Reyes, Miss Beige, Amaia Bono y Jaime Vallaure "ponen el humor en el centro" en el evento Piel de Plátano

Amaia Bono, Jaime Vallaure y Joaquín Reyes en el photocall del 'Piel de Plátano'. - UCLM

CUENCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Joaquín Reyes, Miss Beige, Amaia Bono y Jaime Vallaure han participado este miércoles en el 'Piel de plátano, encuentro de humor y artes vivas' celebrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Más de 100 personas han acudido a esta cita, cuyo objetivo se ha centrado en valorar la importancia del humor.

El cómico Joaquín Reyes ha regresado a la que fuera su casa como estudiante universitario, según ha informado la UCLM por nota de prensa. Ha compartido recuerdos vinculados al humor en el edificio Cardenal Gil de Albornoz, donde el entonces alumno de Bellas Artes compartía espacio con Derecho: "Como anécdota, la tuna tenía un cuartito donde guardaban sus capas y sus cosas. En la puerta ponía 'tuná y nosotros le poníamos la 'á delante y ponía 'atún'. Es una anécdota que acabo de recordar al venir aquí y ya practicábamos el humor como estudiantes".

Reyes ha intervenido junto al artista multidisciplinar Jaime Vallaure en un diálogo sobre arte conceptual y el uso del humor en su discurso ante una sala que ha colgado el cartel de aforo completo.

El actor castellanomanchego también ha reflexionado sobre los límites de esta práctica: "Es un lenguaje que te permite hablar de cosas, pero hay que ser también responsable de los chistes que hacemos porque puede ser cruel. En mi caso, el humor es mi vida y como estudiante de Bellas Artes siempre lo he hecho".

En esta línea, la artista e investigadora Amaia Bono ha completado el debate sugiriendo que "los límites y la autocensura tienen que ver con la dirección. Si el humor va de abajo arriba, es humor; pero si va de arriba abajo, es opresión. Hay que tener cuidado si hablamos desde una posición de privilegio".

La jornada ha comenzado con una performance de Miss Beige con el plátano como elemento de juego con el público.

Damián Sánchez y Pepe Murciego, organizador y colaborador de las jornadas respectivamente, han continuado el programa con un ingenioso juego de palabras en torno a la fruta protagonista del evento: "Queríamos poner el humor en el centro. Es una herramienta de generar cercanía y empatía que ayuda a tomar distancia de los problemas", ha destacado Sánchez.

El encuentro ha culminado con un coloquio entre Bono, Reyes, Vallaure y la periodista que da vida a Miss Beige, Ana Esmith.

Organizado por el grupo Artea de la Facultad de Bellas Artes, desde la dirección han celebrado este espacio con cómicos profesionales, artistas performativos, el teatro y la intervención en el espacio público.