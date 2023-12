Jorge de Arco y Sol García de Herreros vencedores de los premios de poesía de la Diputación de Guadalajara

GUADALAJARA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha anunciado los ganadores de los premios provinciales de poesía 'Río Ungría-Francisco García Marquina' y 'Río Henares-Francisco García Marquina', que en su edición de 2023 han recaído sobre Jorge de Arco, con el poema 'Frontera del mañana', y Sol García de Herreros Madueño, con el soneto 'Contigo'.

'Frontera del mañana', de De Arco se ha impuesto a otras 79 obras presentadas en esta edición del premio 'Río Ungría", mientras 'Contigo', de García de Herreros, ha logrado el primer premio frenta 57 sonetos presentados al 'Río Henares', según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Tras hacerse una selección de dos finalistas por cada uno de los concursos, el jurado, integrado por Jesús Aparicio González, Marta Marco Alario y Rafael Soler Medem, acordó por unanimidad conceder estos galardones a las obras de Jorge de Arco y Sol García de Herreros Madueño.

El premio Río Ungría-Francisco García Marquina cumple ya su XLII edición, mientras que el premio Río Henares-Francisco García Marquina alcanza en 2023 su XXVIII edición. Ambos galardones están dotados con sendos premios de 500 € para los autores ganadores.

El nombre de Francisco García Marquina se incorporó a la denominación de ambos concursos en la convocatoria de 2021, como homenaje a quien fue su creador e impulsor.

Sobre los ganadores, Jorge de Arco (Madrid, 1969) es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma y licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor universitario de Literatura Española e Hispanoamericana.

También imparte talleres de escritura creativa, es traductor habiendo vertido al castellano poesía inglesa, alemana, italiana y estadounidense, y pertenece a la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL), ejerciendo la crítica literaria en diversos medios de comunicación.

Ha publicado hasta la fecha nueve poemarios: "Las imágenes invertidas" (1996); "Lenguaje de la cuipa" (1998), Premio "Ciudad de Alcalá"; "De fiebres y desiertos" (2000), Premio "Comunidad de Madrid de Arte Joven"; "La constancia del agua" (2007); "La casa que habitaste" (2009), Premio San Juan de la Cruz; "Las horas sumergidas" (2013), Premio "José Zorrilla"; "La vía está diciendo para siempre" (2016), Premio Rafael Morales; "El sur de tu frontera" (2017); y "La cal de otros veranos" (2019), Premio Fray Luis de León.

Una muestra de estos libros se recoge en la antología "Huellas.1996-2019". En 2010, se editó su primer poemario infantil, "Con el balón en juego". En 2014, apareció su primera antología -en versión bilingúe castellano /inglés-, "El árbol de tu nombre / The tree of your name (1998 -2013)". Desde 2004, dirige la revista impresa de poesía "Piedra del Molino". Es Hijo Adoptivo Arcos de la Frontera y de Fontiveros -cuna de san Juan de la Cruz- y Académico Correspondiente de la Academia jerezana de San Dionisio.

Sobre el poema con el que ha ganado el premio Río Ungría 2023, "Frontera del mañana", resalta que "supone un acercamiento a la nostalgia del futuro. El poema pugna por validar el renacimiento del ser humano".

En cuando a Sol García de Herreros Madueño, nació en Asturias y lleva treinta años residiendo en Segovia. Es ingeniera de Caminos y escribe desde hace doce años, cultivando el relato, el microrrelato y la poesía. Ha recibido distintos premios de poesía, como el Villa de la Roda (2020), el Soledad Escassi del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2019), el Gerardo Diego de la Diputación de Soria (2017), el Amigos de la Herradura (2016), el Mujerarte de Lucena (2015 y 2012) y el Andrés García Madrid del Ateneo Cultural de Madrid (2011).

También ha sido finalista del premio Gil de Biedma de la Diputación de Segovia (2017).

En el año 2018 se publicó su primer poemario, "El parque y la nostalgia", Premio Gerardo Diego 2017. También ha publicado en volúmenes colectivos de microrrelato, como "Diez por ciento y más"; de poesía, "El mejor poema del mundo"; o de relato, "En construcción" y "Hablando en cobre".

Sobre el soneto con el que ha ganado la actual edición del premio Río Henares -"Contigo"- la autora señala que "para mí, que habitualmente escribo en verso libre, un soneto siempre representa un reto. En este caso el reto era doble, porque el pudor me suele impedir escribir poemas de amor, y de eso habla 'Contigo'. De ese amor hecho de tiempo que nos hace la vida más llevadera, que nos salva y nos cobija en el dolor y nos acompaña en la alegría y en la calma".