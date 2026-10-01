Jorge Pérez Parada vuelve a exponer en Ciudad Real 30 años después para "tomar las riendas" de su carrera artística

Jorge Pérez Parada vuelve a mostrar su obra en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 30 años después de su última exposición en Ciudad Real, Jorge Pérez Parada vuelve a mostrar su obra en la ciudad que le vio crecer. Lo hace con 'La ciudad vivida', una exposición que inaugura este jueves en la sede ciudadrealeña del Colegio de Arquitectos y que representa mucho más que un regreso, supone el punto de partida de una nueva etapa en la que el artista quiere "recuperar el control" de su trayectoria profesional.

"Es un poco resetearme", reconoce Pérez Parada en una entrevista concedida a Europa Press, que después de años trabajando con galerías y tras finalizar su relación de exclusividad con una de ellas ha decidido "tomar las riendas" de su carrera.

Y para hacerlo ha elegido precisamente Ciudad Real y un lugar especialmente simbólico para él, el Colegio de Arquitectos, un espacio que conecta directamente con una familia marcada durante generaciones por la construcción y la arquitectura, con arquitectos, aparejadores y constructores entre sus familiares.

Su última exposición en la capital se remonta a cuando todavía estudiaba Bellas Artes y mostró su trabajo en el Museo Elisa Cendrero. Ahora regresa buscando también ese contacto con sus orígenes. "Es volver al refugio, volver al nido", resume.

'La ciudad vivida' reúne alrededor de una treintena de obras realizadas en distintas etapas de su carrera.

El recorrido comienza con un retrato de su padre, Federico Pérez Castilla, pintado en 1999 en el portal de su vivienda antes de salir a la procesión de la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, y termina con una obra protagonizada por su hija Candela cuando era niña, situando Ciudad Real en un mapamundi.

Dos obras que resumen el sentido de una exposición atravesada por las raíces, la familia y la ciudad. "Pase lo que pase, lo importante son las raíces y saber de dónde viene uno", sostiene el artista.

Esa vinculación está también muy presente a través de la arquitectura y la construcción. Pérez Parada procede de una saga familiar que arranca con el conocido maestro Federo, su tío abuelo, y continúa con su padre, aparejador y decorador, además de hermanos, sobrinos y su propia mujer vinculados a la arquitectura.

Ese entorno, asegura, ha condicionado su manera de observar edificios, materiales, líneas, volúmenes y perspectivas.

Recuerda especialmente el respeto por los materiales y "el trabajo bien hecho" de los antiguos albañiles, un oficio que considera que en buena medida se ha perdido.

Tras exponer en ciudades como París, Londres o Singapur y realizar trabajos para lugares como Ámsterdam o Washington, Pérez Parada relativiza ahora la distancia entre aquellos escenarios y Ciudad Real.

"A mí me da igual exponer en Ámsterdam o donde sea, lo importante es hacer lo que uno cree y que la gente lo vea".

UN NUEVO COMIENZO Y LA IA COMO HERRAMIENTA

A punto de cumplir 55 años y después de trabajar profesionalmente desde eal año 2000, el pintor define esta etapa como una suerte de "renacimiento artístico".

Su intención es volver a exponer con mayor frecuencia y desarrollar proyectos "más ambiciosos y más continuos", aunque admite encontrarse todavía en un "estado larvario", experimentando en el estudio y sin saber exactamente hacia dónde evolucionará su obra.

Ese cambio coincide además con una transformación profunda del mercado del arte. Pérez Parada cree que los artistas deben adaptarse a las nuevas herramientas y no rechaza tecnologías como la inteligencia artificial.

"¿Por qué no utilizarla?", plantea. Para el pintor, fotografía, herramientas digitales o inteligencia artificial ofrecen nuevas posibilidades que pueden incorporarse al proceso creativo antes de que cada artista aporte su visión personal.

Eso sí, reivindica que la pintura seguirá necesitando el contacto directo con el espectador.

"La gente que se cree que ha visto cuadros porque los ha visto en el móvil o en un libro, no tiene nada que ver", afirma. Una convicción con la que comienza ahora, desde Ciudad Real y mirando de nuevo hacia sus raíces, su siguiente etapa.