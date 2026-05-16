Las Jornadas Científicas de Farmacia Hospitalaria premian al Hospital Universitario de Cuenca a "la mejor comunicación"

Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM

CUENCA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha sido galardonado con el premio a la mejor comunicación oral en la XX Jornada Científica de la Sociedad Castellanomanchega de Farmacia Hospitalaria, celebrada en Toledo el pasado mes de abril.

'Modelización farmacocinética poblacional de Ustekinumab en Enfermedad Inflamatoria Intestinal y análisis de covariables' es el título del trabajo premiado como mejor comunicación oral durante la jornada y tiene como autores a David James Boardman González, Mireya Rullo Rodríguez, Inmaculada Martín Niño, Víctor Jiménez Beltrán, Sandra Serrano Martínez y Lidia Martínez Valdivieso, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Se trata de un estudio realizado por el Servicio de Farmacia, en colaboración con los servicios clínicos de Digestivo y de Análisis Clínicos, como parte de la actividad investigadora que desarrolla el Comité Interdisciplinar de Terapias Biológicas de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) del Hospital Universitario de Cuenca, creado en el año 2025.

El trabajo premiado se centra en mejorar el uso de un medicamento llamado Ustekinumab, utilizado en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, patologías crónicas que afectan al aparato digestivo y pueden impactar de forma importante en la calidad de vida de quienes las padecen.

Uno de los principales retos en estos tratamientos es que no todos los pacientes responden igual al medicamento, ya que existe una gran variabilidad entre pacientes en cuanto a la forma en que el organismo procesa el fármaco, es decir, cada persona lo procesa de forma diferente, lo que puede hacer más difícil encontrar la dosis adecuada.

Para abordar este problema, el equipo investigador ha desarrollado un modelo que permite predecir cómo actúa el fármaco en cada paciente, teniendo en cuenta factores como la edad o el peso. Gracias a este avance, será posible ajustar mejor las dosis de forma individualizada.

Este enfoque supone un paso importante hacia una medicina más personalizada y destaca el valor de la monitorización terapéutica apoyada en modelos predictivos, ya que permite optimizar los tratamientos y mejorar la respuesta de los pacientes, aumentando su eficacia y seguridad.

El reconocimiento recibido pone en valor el compromiso del Hospital Universitario de Cuenca y de sus profesionales con la investigación y la mejora continua de la atención sanitaria, situando al paciente en el centro de la atención.