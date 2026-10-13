Las Jornadas de Literatura de Terror de Toledo llegan a su VIII edición estrenando colaboración con la UCLM

Presentación de las VIII Jornadas de Literatura de Terror Aplicada de Toledo 'Los Moradores de las Tinieblas', en la Librería Hoja Blanca. - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Librería Hojablanca de Toledo ha presentado este martes una nueva edición de sus Jornadas de Literatura de Terror Aplicada 'Los Moradores de las Tinieblas', que se extenderán durante tres días, entre el 13 y el 15 de noviembre, en el Castillo de San Servando, bajo el título 'El Levantamiento del Velo'.

Durante la presentación, el organizador, Víctor Manuel Martín, acompañado por el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, Óscar López, ha señalado que para la que será su octava edición, las jornadas incorporarán dos novedades. Por un lado, la incorporación de la UCLM como colaborador del evento. Por otro, una carpa abierta al público durante todo el fin de semana con actividades de ocio para invitar a la población de la ciudad a compartir acercarse y conocer este evento.

Víctor Manuel Martín ha destacado que se trata de la segunda edición que concentrará las jornadas en un único fin de semana, y que tras la edición de pasado año, que contó con "un elenco de ponentes brillante", en 2026 la propuesta ha "mejorado un poco más".

Así, la cita arrancará con una ponencia a cargo del profesor de la UCLM, Gerardo Fernández Juárez, que abordará "terror y antropología".

Las jornadas contarán, asimismo, con ponentes de la talla de la filósofa Ana Carrasco Conde, autora, entre otras obras, de 'Espacios del terror. La casa, el psiquiátrico y el bosque', y reconocida como una de las mayores expertas en el análisis de la idea del mal.

A lo largo del fin de semana, también estarán presentes escritores como Ismael Martínez Biurrun, autor de 'Infierno Nevado', 'Un minuto antes de la oscuridad' o la más reciente, 'Duración de un fantasma'.

Junto a la literatura, Víctor Manuel Martín ha destacado que se abordarán otros aspectos como el cine, con la presencia de Mike Hostench, "uno de los grandes gurús del cine de terror en España", fuertemente ligado al Festival de Cine de Sitges. También estará presente el realizador Javier López Perea.

Asimismo, se impartirán talleres sobre escritura y cuestiones editoriales, para enseñar a futuros escritores "cómo tienen que trabajar un manuscrito para que cuando llegue a un editorial, ese editorial considere oportuno publicarlo".

"Creo que hemos hecho un cartel francamente no ha sido inmejorable porque aspiramos el año que viene en las novenas jornadas a mejorarlo pero yo creo que es el mejor cartel", ha reivindicado Martín.

COLABORACIÓN CON LA UCLM

Acerca de la nueva colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, el rector de la Facultad de Humanidades ha señalado que supone una oportunidad para la institución universitaria para salir al exterior, ya que "hasta hace relativamente poco la facultad está un poco cerrada a relacionarse con instituciones, tanto públicas como privadas de la ciudad, a participar en medios de comunicación y a hacer divulgación y transferencias".

Así, Óscar López ha destacado que la presencia de la UCLM se dejará notar con la participación tanto de profesores, desde la ponencia inaugural, como de alumnos, que, gracias a un acuerdo de colaboración, tendrán la oportunidad de obtener créditos de libre configuración gracias a su asistencia a las Jornadas.

Además, López ha señalado que la universidad pondrá a disposición de las jornadas sus redes sociales y cauces de comunicación.

El decano de la Facultad de Humanidades ha elogiado el marco que ofrece Toledo para unas jornadas de este tipo, ya que se trata de "una ciudad totalmente especial para esto". Por otra parte, ha puesto en valor la participación de profesores de la institución académica para abordar los temas de terror y misterio "con cierto rigor" y no "dejarse llevar por el folklore", aunque sin "quitarle el encanto a los temas".

UNA CARPA PARA ABRIRSE A LA CIUDAD DE TOLEDO

En cuanto a la carpa que se instalará en los exteriores del Castillo de San Servando, Víctor Manuel Martín ha anunciado que contará con "puestos de venta de productos relacionados con el terror, con bar y con firmas, para que todo aquel que vaya además tenga un punto de entretenimiento".

Martín ha destacado que el objetivo es invitar y animar a cualquiera que lo desee a conocer las jornadas e "intentar implicar a la ciudad en esa participación".

Las inscripciones para participar en las jornadas se abrirán en los próximos días a través del portal https://losmoradoresdelastinieblas.es/ junto al programa completo e información adicional del fin de semana dedicado al terror en la ciudad de Toledo.