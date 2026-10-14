José Alberto Camacho se despide de la jefatura de Ciudad Real para asumir el mando de la Policía Nacional en C-LM

David Broceño despide a José Alberto Camacho tras su nombramiento como nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha. - SUBDELEGACIÓN

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha despedido al comisario principal, José Alberto Camacho, con motivo de su salida de la Comisaría Provincial de Ciudad Real tras su nombramiento como nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha. Broceño le ha agradecido su dedicación, profesionalidad y compromiso con la seguridad ciudadana, y le ha deseado muchos éxitos en esta nueva etapa profesional.

Natural de Mestanza (Ciudad Real), Camacho ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1983 y se incorporó a la Comisaría Provincial de Ciudad Real en 1992, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la Brigada Provincial de Policía Judicial, que llegó a dirigir tras su ascenso a inspector jefe en 2001, según ha informado la Subdelegación del Gobierno por nota de prensa.

Después de ejercer como jefe provincial de Operaciones en Huelva, regresó a Ciudad Real en 2019 y asumió la jefatura de la Comisaría Provincial en 2020. En 2024 ascendió a comisario principal. Licenciado en Derecho, cuenta con numerosas condecoraciones y felicitaciones por su trayectoria y su labor policial.

BROCEÑO AGRADECE A CAMACHO SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

El subdelegado del Gobierno ha destacado la estrecha vinculación de Camacho con la provincia, así como su dedicación y profesionalidad durante su etapa al frente de la Comisaría Provincial. Broceño ha puesto también en valor el trabajo de los profesionales de la Policía Nacional, cuya labor diaria resulta fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia de la ciudadanía.

El comisario Santiago Fernández del Río asumirá las funciones de jefe de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, puesto que queda vacante tras el nombramiento de Camacho. Desde junio de 2023 ejercía como jefe provincial de Operaciones.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Policiales, cuenta con una amplia experiencia en puestos de responsabilidad, especialmente en seguridad ciudadana y en las Unidades de Intervención Policial (UIP), donde desempeñó funciones de mando. También ha participado en dispositivos de seguridad de gran relevancia, como los organizados con motivo de la Cumbre de la OTAN y la Cumbre del Clima COP25.

Entre sus reconocimientos figuran tres Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Broceño le ha deseado éxito en esta nueva responsabilidad y ha destacado su experiencia de mando y su conocimiento de la realidad policial de la provincia.