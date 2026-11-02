José Caro destaca el papel de los pueblos en la defensa de la cultura tras ser nombrado Caballero del Señorío de Quevedo

Nombramientos de Caballero y Dama del Señorío de Quevedo en las V Jornadas Quevedianas en Torre de Juan Abad. - JCCM

CIUDAD REAL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Ciudad Real, José Caro, ha destacado el papel de los pueblos en la defensa de la cultura local durante su nombramiento de Caballero del Señorío de Quevedo.

Durante el acto, celebrado en el marco de las Jornadas Quevedianas, Caro ha agradecido a la alcaldesa, María Fresneda, al Ayuntamiento y a la Asociación de Amigos del Campo de Montiel esta distinción que ha recibido "con enorme satisfacción, pero también con humildad", al considerar que representa el orgullo de un pueblo por su historia y su patrimonio y ha felicitado, asimismo, a Guadalupe Díaz, al ser nombrada Dama del Señorío de Quevedo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El delegado ha destacado la estrecha vinculación del escritor con esta localidad, donde vivió durante largos periodos y encontró un espacio para la reflexión y la creación literaria.

Una figura que, más de cuatro siglos después, continúa sorprendiendo por "su dominio del lenguaje, su ironía, su mirada crítica sobre la sociedad y su capacidad para desnudar las contradicciones humanas".

José Caro ha felicitado a todas las personas y colectivos que hacen posibles las Jornadas Quevedianas, porque han conseguido que "la historia salga al encuentro de la gente, que la literatura se convierta en una experiencia compartida y que generaciones diferentes puedan acercarse a nuestro Siglo de Oro de una manera atractiva, participativa y cercana".

La cultura también se construye desde los pueblos Desde su experiencia como docente y su responsabilidad institucional, José Caro ha reivindicado la dimensión educativa de estas iniciativas, al considerar que "conocer nuestra historia y nuestro patrimonio es fundamental para formar ciudadanos libres, críticos y conscientes del mundo en el que viven".

En este sentido, ha señalado que Torre de Juan Abad constituye un ejemplo de cómo los municipios pueden convertir su patrimonio en una oportunidad de conocimiento y desarrollo, con espacios como la Casa-Museo de Quevedo, la iglesia de Nuestra Señora de los Olmos y su órgano histórico.

Asimismo, ha defendido que la cultura debe estar al alcance de toda la ciudadanía, independientemente de dónde viva.

"Vivir en un pueblo pequeño no puede significar tener menos oportunidades de acceder a la cultura, de participar en ella o de disfrutar de nuestro patrimonio", ha afirmado.

Por último, el delegado ha reiterado su agradecimiento por el nombramiento y ha asegurado que lo recibe "con muchísimo cariño y con la satisfacción de sentirme, a partir de hoy, más vinculado para siempre a Torre de Juan Abad".