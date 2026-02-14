José Gutiérrez sustituye a Luis Enrique Hidalgo como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera

El nuevo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera, José Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera ha informado de que José Gutiérrez asumirá las labores de portavoz en lugar del actual concejal en el cargo, Luis Enrique Hidalgo.

Desde el PSOE han destacado en nota de prensa que Gutiérrez es un perfil "que cuenta con amplia trayectoria política, experiencia institucional y que, como el resto de concejales del Grupo Socialista, conoce muy bien la realidad y las necesidades de los vecinos y vecinas de Talavera".

Así, han destacado que Gutiérrez ya desempeñó la función de portavoz en la oposición entre los años 2011 y 2019, y desde 2023 compatibiliza su labor de concejal del Grupo Socialista con su función de delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por ello, aseguran, "conoce perfectamente los problemas, retos y necesidades que tiene la ciudad" y continuará la labor realizada por el hasta ahora portavoz, Luis Enrique Hidalgo, como "una oposición útil, constructiva y cercana a la ciudadanía".

Desde el Grupo Socialista han destacado la "gran labor" realizada por Luis Enrique Hidalgo como portavoz, habiendo realizado "un gran trabajo, con la dedicación y responsabilidad que ha mostrado en su etapa al frente de esta tarea".

Hidalgo continuará siendo concejal del Grupo Socialista y "seguirá trabajando por Talavera desde su nueva responsabilidad profesional como director financiero en Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha".

Los socialistas han señalado que este relevo "no supone un cambio de rumbo, sino una continuidad del proyecto político que se viene desarrollando, actuando como altavoz de los vecinos y vecinas de Talavera para trasladar sus necesidades y contribuir a solucionar los problemas de la ciudad, a la vez que se ejerce una oposición firme y responsable fiscalizando la labor que realiza el Gobierno local".

Con esta nueva etapa, el Grupo Municipal Socialista reafirma su "compromiso" con Talavera, así como con una política "útil, cercana y centrada en mejorar la calidad de vida de los talaveranos y las talaveranas".