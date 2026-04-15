José Manuel Martín Aparicio asume el cargo de viceconsejero de Política Agraria Común de C-LM

Archivo - José Manuel Martín Aparicio, en un coto social de Sevilleja de la Jara - JCCM - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) incorpora en su edición de este miércoles el nombramiento de José Manuel Martín Aparicio como Viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Según el decreto publicado en el DOCM y recogido por Europa Press, su nombramiento tiene efectos desde este miércoles.

Martín Aparicio ha ejercido como director-gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y, anteriormente, la dirección general de Desarrollo Rural, también en la Consejería de Agricultura, entre abril de 2018 y julio de 2019.

Tras su nombramiento, asume las competencias regionales asociadas a la Política Agraria Común, en particular, las referidas a la agricultura, ganadería y políticas agroambientales, dentro del área de competencias de la Consejería.

Asimismo, tendrá bajo su dirección a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas.