Un joven de Bolaños reconoce que agredió sexualmente a su sobrino de 9 años y acepta dos años de cárcel

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CIUDAD REAL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), que atiende a las iniciales J.J.P.S., ha reconocido este miércoles ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real que agredió sexualmente a su sobrino de nueve años, con el que convivió durante un tiempo en el domicilio familiar, y ha aceptado una condena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre Fiscalía y defensa.

La vista se ha celebrado a puerta cerrada ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial y ha permitido rebajar la petición inicial del Ministerio Fiscal, que solicitaba cinco años y seis meses de cárcel por un delito continuado de exhibicionismo y otro de agresión sexual a menor de 16 años.

Finalmente, el acusado ha aceptado un año y tres meses de prisión por el delito de agresión sexual y otros nueve meses por el de exhibicionismo, lo que suma dos años.

Al no superar la pena los dos años y carecer el procesado de antecedentes penales, se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, por lo que inicialmente no tendrá que ingresar en la cárcel, según han señalado fuentes judiciales a Europa Press.

Los hechos se remontan a 2024, cuando el acusado convivía en la vivienda familiar junto a su madre, dos hermanas y el hijo de una de ellas, un niño que entonces tenía nueve años.

Según el escrito de acusación y los hechos que el acusado ha reconocido durante la vista, el procesado se aprovechó de la corta edad de su sobrino y de la convivencia entre ambos para protagonizar distintos episodios de carácter sexual.

Entre ellos, ha reconocido haber mostrado sus genitales al menor hasta en tres ocasiones, además de realizar tocamientos de carácter sexual y pedir al niño que le tocara por encima de la ropa.

El escrito de acusación relataba también otro episodio sucedido en el baño de la vivienda.

Por estos hechos, la acusación calificaba inicialmente la conducta como un delito continuado de exhibicionismo y otro de agresión sexual a un menor de 16 años.