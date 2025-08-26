Un joven herido leve por arma blanca en Toledo rechaza la asistencia sanitaria del 112 tras la agresión

Archivo - Sede del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años de edad ha resultado herido de carácter leve por arma blanca en la madrugada de este martes en la plaza de la Magdalena de Toledo, en pleno Casco Histórico.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la agresión tuvo lugar a la 1.44 horas y que el afectado rechazo recibir la asistencia sanitaria movilizada por este servicio, que desplazó una ambulancia de soporte vital.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Nacional y de Policía Local.