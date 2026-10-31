Jóvenes que no han donado sangre nunca vencen sus "miedos" y vuelcan su solidaridad en los centros de Toledo

Colas para donar sangre en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Toledo. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes que nunca habían donado sangre se han decidido a hacerlo tras los llamamientos realizados a propósito del accidente de tren de Urda (Toledo), venciendo sus "miedos" y mostrando su solidaridad ante esta tragedia.

Es el caso de David Pérez Bravo, de Toledo, que explica a Europa Press que no había donado nunca sangre "por miedo", pero admite que "siempre hay una primera vez y si tiene que ser en una situación así, pues es lo que hay".

Junto a sus compañeros de universidad, esta semana decidieron acercarse al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) al terminar un examen.

"Escuchamos la noticia y evidentemente es algo que a todos nos toca muy de cerca, aunque no tengamos familiares allí, pero al final es algo que ha pasado en nuestro país y encima en nuestra provincia", admite.

Jimena Marín, también de Toledo, se estrenó estos días como donante de sangre, y aunque intentó --como sus compañeros-- hacerlo durante el primer día de la tragedia, no pudieron, y decidieron volver un día después, mostrándose sorprendida "a buenas" con la respuesta de la ciudadanía.

Estudiante en Toledo pero natural de Albacete, Lucía Martínez, resalta el "movimiento de solidaridad colectiva" que ha surgido entre todos los jóvenes tras una tragedia "que nos ha afectado bastante".

A su juicio, si algo nos define como país es "que somos solidarios" y valora que la generación joven "también esté abanderada por esa solidaridad". En su caso, era "obligado venir aquí a donar, aunque no seamos de aquí".

"ES EMOCIONANTE"

Con experiencia como donante en la larga cola del CEDT, Álex García, natural de Daimiel, está muy sorprendido por la afluencia de personas. "Yo soy donante habitual y normalmente siempre llego solo y solamente hay dos o tres personas dentro, y llegar ayer y ver la pedazo de cola que había, que dijeron que incluso si entrabas había como dos horas de espera y dices, madre mía, la gente, la solidaridad. Es emocionante".

En el mismo sentido se expresa Ariadna Escobar, de Villamuelas, que califica igualmente de "emocionante" ver "cómo la gente se está involucrando tanto, se está volcando y, sobre todo, la gente joven. Es una generación un poco de cristal y tal, pero los jóvenes son los que están al pie del cañón al final", manifiesta.

Finalmente, Celia Jiménez, que acudía a donar por vez primera, reconoce que lo que le ha movido a hacerlo ha sido "las noticias, sobre todo ver cómo estaba la gente, los testimonios de la gente".

"No ha sido el primer accidente que ha pasado en España con el tema de trenes y más en el mismo trayecto", explica, convencida de que los jóvenes son los que tienen que acudir a ayudar. "Si los políticos no nos ayudan tendremos que ayudar los jóvenes", concluye.

LUGARES DE DONACIÓN

En Castilla-La Mancha, los puntos fijos de donación de sangre se encuentran en hospitales de Albacete, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina, Toledo y Valdepeñas. En Toledo también en el Centro de Especialidades San Ildefonso.

Los horarios y datos de contacto están disponibles en la web del Sescam (https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/hazte-donante...).

La directora del Centro Regional de Transfusión de Toledo, ubicado en el CEDT, María Carmen Muñoz Turrillas, ha pedido que la donación sea "más secuencial, más gradual, más mantenida en el tiempo a lo largo de los próximos meses" porque "todos los días hay necesidades de transfusiones".

Actualmente, la necesidad hemoterápica de la situación generada por el accidente de tren "está controlada", pero Muñoz Turrillas ha confiado en que la afluencia de donantes "se mantenga durante las próximas semanas".