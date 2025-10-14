Juan Diego Ingelmo Benavente será el cartelista del Carnaval 2026 de Cuenca, que se celebrará del 14 al 21 de febrero

CUENCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos del Carnaval de Cuenca ha designado a Juan Diego Ingelmo Benavente como cartelista del Carnaval 2026, que organiza un año más el Ayuntamiento conquense a través de la Concejalía de Festejos junto a esta entidad y que se celebrará del 14 al 21 de febrero, cerrándose el 7 de marzo con la V Tarde Carnavalera en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales'.

Este pintor, ilustrador y diseñador gráfico, procedente de Burriana (Castellón), es un reconocido cartelista a nivel nacional que ha convertido su estilo en sello distintivo en los numerosos concursos ganados en todo el país, especialmente para fiestas populares, carnavales, ferias o eventos culturales, como el cartel del Corpus de Toledo en 2025 o de los Carnavales de Albacete varios años, de Socuéllamos, de Miguelturra, o de Villarrobledo, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Juan Diego Ingelmo combina ilustración digital con diseño gráfico, elaborando obras que destacan por su colorido, su composición equilibrada y su narrativa, así como el uso de simbología local, con una gran capacidad para conectar lo festivo con lo identitario de cada lugar.

Desde la Asociación de Amigos del Carnaval de Cuenca señalan que "su experiencia, su palmarés y su prestigio en eventos de Interés Turístico de todo el país lo convierten en cartelista ideal para una fiesta en pleno crecimiento como es el Carnaval de Cuenca".