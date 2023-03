Desde este jueves y hasta el 21 de abril se puede solicitar el Cheque Escolar del Ayuntamiento de Albacete

ALBACETE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albacete ha abierto este jueves, 30 de marzo, el plazo de solicitud del Cheque Escolar para el curso 2023-2024, que finalizará el 21 de abril, ambos días inclusive,

Las familias albaceteñas se podrán beneficiar del Cheque Escolar desde el 1 de septiembre hasta la finalización del curso escolar en el mes de junio de 2024, tal y como ha detallado el concejal de Educación, José González, que ha recordado que, desde el pasado año, "la ayuda comienza a prestarse en septiembre, y no en octubre como se hacía en ediciones anteriores".

Desde el Consistorio han recordado que estas ayudas tienen un doble objetivo, por un lado, "el de garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas de cero a tres años, favoreciendo la igualdad de oportunidades", y por otro, "el de satisfacer la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral, ya que la oferta pública en las siete escuelas infantiles municipales y las cuatro dependientes de la Junta de Comunidades es insuficiente".

Las solicitudes se pueden presentar en el Registro del Ayuntamiento, ubicado en las dependencias de la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía (OMACi), en la calle Iris, número 9, o telemáticamente, con firma electrónica o certificado digital.

Para ello, la instancia editable se puede descargar en la web municipal (www.albacete.es), en el apartado de Educación.

Según ha reflejado González, este recurso municipal, que se suma al Plan Corresponsables en el objetivo de conciliar la vida familiar y al de la oferta de Escuelas Infantiles Públicas.

En cuanto al mínimo de horas de escolarización, destacar que es de cuatro al día y se cubrirán exclusivamente los gastos de enseñanza.

360.000 EUROS DE PRESUPUESTO

El concejal también ha detallado que el presupuesto del programa es de 360.000 euros, habiéndose fijado en esta convocatoria tres tramos de ayuda en función del nivel económico: 90, 60 y 40, en relación con el baremo.

Así, 90 euros serán para las rentas per cápita de 0 a 7.000 euros; 60 euros rentas per cápita de 7.000 a 10.000 euros, y 40 euros para rentas per cápita de más de 10.000 euros.

En todo caso, la renta máxima de la unidad familiar para tener derecho a la subvención será de 60.000 euros, ordenándose las solicitudes por renta per cápita.

REQUISITOS

José González ha recordado que los alumnos y alumnas beneficiarios deberán estar empadronados en el municipio de Albacete con anterioridad de seis meses antes de la publicación de las bases; haber nacido o estar previsto el nacimiento con anterioridad al 1 de mayo de este 2023; además, los menores deberán tener cuatro meses cumplidos el día 1 de septiembre, y tener plaza en un centro de Educación Infantil en el municipio de Albacete con autorización administrativa para impartir el 1º Ciclo de Educación Infantil.

El concejal de Educación ha subrayado que también se contempla una reserva para hijos e hijas de víctimas de violencia de género que se acojan a procesos formativos o laborales a propuesta de Centro Municipal de la Mujer y Servicio de Acción Social.

En todo caso, a la solicitud habrá que acompañar documento de identidad, libro de familia o similar; declaración del IRPF o autorización para consultarlo; autorización del certificado de empadronamiento o autorización para consultarlo, y cualquier documento que acredite otras situaciones que computen, como discapacidad o monoparentalidad.

Se prevé que a finales de julio se publique una lista provisional y una vez publicada se abrirá un plazo de 10 días para subsanar las deficiencias o hacer alegaciones y tras ella, la resolución definitiva.