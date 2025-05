Este jueves se inicia el juicio a 4 acusados de intentar matar a un hombre por dinero en Quintanar (Toledo)

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este jueves, 29 de mayo, a cuatro acusados --S.G.M., C.N.B., A.T. y A.C.I.-- que de común acuerdo intentaron acabar con la vida de un hombre a cambio de dinero en Quintanar de la Orden (Toledo). El juicio se suspendió el pasado 26 de marzo y se ha vuelto a señalar para esta fecha.

La Fiscalía pide 10 años por un delito de conspiración de asesinato respectivamente para tres de ellos, y penas de 3 años por un delito de extorsión respectivamente para dos de los implicados.

Tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, en fecha anterior al 5 de diciembre de 2019, el acusado, S.G.M., actuando con ánimo de acabar con la vida del perjudicado, J.M.G.G., se puso en contacto con los acusados C.N.B. y A.T., concertando con los mismos que, a cambio del pago de 45.000 euros, éstos acabarían con la vida de la víctima.

De este modo, el acusado, S.G.M., abonó a C.N.B. y A.T. la cantidad de 5.000 euros como adelanto para dar cumplimiento a lo acordado. Los coacusados, S.G.M., C.N.B. y A.T., puestos de común acuerdo y actuando con ánimo de acabar con la vida del perjudicado a cambio de un precio, realizaron varios encuentros físicos y por vía telefónica en los que concertaron y planearon cómo los acusados C.N.B. y A.T. acabarían con la vida de J.M.G.G., a cambio del referido precio, valorando las circunstancias y manera de llevar acabo el plan acordado, así como la posibilidad de incendiar la vivienda del perjudicado para que pareciera un robo.

El 5 de diciembre de 2019, la acusada, A.C.I., puesta de común acuerdo con el acusado C.N.B., pareja sentimental de la misma, se puso en contacto, a través del número de teléfono, con la víctima, haciendo saber al mismo que disponía de información muy importante relacionada con su integridad física por la que debía abonar a la acusada una cantidad de dinero.

Estos dos acusados, tras conversaciones telefónicas con el perjudicado, acordaron realizar un encuentro en el que, a cambio del pago de 3.000 euros, éstos le mostrarían una grabación con información relativa a su vida e integridad física, manifestando los acusados a la víctima que "su suegro había contratado a personas para pegarle".

Finalmente, el 16 de diciembre de 2019, sobre las 21.15 horas, el acusado, C.N.B., acudió a un encuentro con el perjudicado en un restaurante en la localidad de Quintanar de la Orden, donde, actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico y de causar temor en el ánimo de J.M.G.G., recibió del mismo un sobre con 30 billetes de 50 euros a cambio de la citada información, procediendo el acusado a reproducir un audio contenido en su teléfono móvil.

En ese momento, el acusado, C.N.B., fue detenido por la Guardia Civil que se encontraban presentes al haber denunciado previamente el perjudicado los hechos, recuperando el importe de 1.500 euros que había sido entregado por el mismo.

De los hechos narrados, a los acusados S.G.M., C.N.B. y A.T, el fiscal pide imponer --a cada uno-- un delito de conspiración para el asesinato con una pena de diez años, respectiva a cada uno de los delitos. Además, se pide imponer la prohibición de que los acusados se aproximen a J.M.G.G. a una distancia inferior a 500 metros, durante el plazo de 10 años, así como comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo periodo.

Para los acusados A.C.I. y C.N.B, se les imputa a cada uno un delito de extorsión, con una pena de tres años, respectiva para cada uno de los delitos.