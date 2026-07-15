La Junta acusa a PP, Vox y Junts de poner en riesgo 50 millones para los servicios públicos de Castilla-La Mancha

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha advertido de que el rechazo en el Congreso de los Diputados a la nueva senda de estabilidad presupuestaria afecta "negativamente" a la región, que podría perder alrededor de 50 millones de euros de margen adicional de gasto en 2027.

A preguntas de los periodistas desde Ciudad Real, Caballero ha responsabilizado fundamentalmente al Partido Popular, Vox y Junts de que las comunidades autónomas puedan dejar de disponer de unos recursos que, según ha defendido, resultarían necesarios para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"Vamos a dejar de ingresar un buen número de millones de euros que nos serían muy necesarios y que podríamos utilizar para la educación, para la sanidad y para los servicios sociales", ha afirmado.

El Congreso rechazó este martes la senda de estabilidad presupuestaria para 2027-2029, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado de 2027, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La propuesta permitía a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB durante esos tres años.

Ese margen habría permitido a los gobiernos autonómicos disponer de una capacidad adicional de gasto de 5.849 millones de euros durante el trienio, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda.

En el caso de Castilla-La Mancha, el objetivo del 0,1 por ciento suponía unos 50 millones adicionales para los presupuestos regionales de 2027.

Caballero ha lamentado que las "trifulcas políticas" y los "intereses partidarios" de las fuerzas de la oposición hayan provocado el rechazo de una iniciativa que, a su juicio, permitiría mejorar la vida de los ciudadanos.

"Las comunidades autónomas en general y, de manera particular, Castilla-La Mancha van a dejar de disponer de una serie de recursos económicos que son imprescindibles para mejorar la vida de la gente", ha sostenido.

El vicepresidente segundo ha señalado directamente a PP, Vox y Junts y ha afirmado que estas tres formaciones "se lo deberían hacer mirar", al entender que han situado sus estrategias políticas por encima del interés general.

"Más allá del carácter político y del interés partidista está el interés de la ciudadanía y la necesidad de invertir en lo que más importa a la gente", ha añadido Caballero.