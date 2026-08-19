Junta adjudica las obras del nuevo Centro de Salud de Madrigueras, cuyas obras podrían arrancar en dos meses

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, en Madrigueras. - JCCM

ALBACETE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado las obras del nuevo Centro de Salud de Madrigueras, una inversión cercana a los cinco millones de euros. Si todo el procedimiento se desarrolla con normalidad, las obras podrán iniciarse aproximadamente dos meses después de la adjudicación.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha mantenido este miércoles una reunión con el alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera y con los profesionales sanitarios para informarles de la adjudicación de las obras.

Según informa el Gobierno regional, durante la reunión con los representantes municipales, así como en el posterior encuentro con los profesionales del centro de salud, Jara ha destacado que la adjudicación representa uno de los momentos más importantes en el desarrollo de una infraestructura sanitaria, al transformar un proyecto en una actuación con empresa adjudicataria y calendario para el inicio de las obras.

Jara ha explicado que recuperar un proyecto de 2012 ha requerido un importante trabajo técnico y administrativo, que ha incluido la actualización de la planificación sanitaria, la redacción de un nuevo proyecto adaptado a las necesidades asistenciales actuales, la garantía de la financiación y la culminación de todos los procedimientos administrativos hasta llegar a la adjudicación de las obras.

En este sentido, Jara ha explicado que, tras la adjudicación, ahora deben completarse los trámites previstos en la legislación de contratación pública antes del inicio efectivo de las obras. En primer lugar, deberá formalizarse el contrato con la empresa adjudicataria y, posteriormente, realizarse el acta de comprobación del replanteo, documento que marca oficialmente el comienzo de la ejecución.

SUPERFICIE SUPERIOR A LOS 1.900 METROS

El proyecto, diseñado por Antonio Garrido, de QUBO Arquitectura, contará con una superficie construida superior a los 1.900 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y permitirá ofrecer una atención más cómoda para los pacientes y mejores condiciones de trabajo para los profesionales.

La nueva infraestructura ha sido diseñada para favorecer una atención más cercana, resolutiva y humanizada, mejorando los circuitos asistenciales, facilitando el trabajo multidisciplinar de los equipos y dando respuesta a prestaciones que han ido adquiriendo un mayor protagonismo en los centros de salud, como la rehabilitación, la atención a la mujer, la salud bucodental o el trabajo social.

El nuevo edificio distribuirá su actividad en dos plantas claramente diferenciadas. La planta baja albergará los servicios de apoyo y atención continuada, con el área de Admisión y Citaciones, Rehabilitación, Trabajo Social, el Punto de Atención Continuada y la residencia para el personal de guardia, además de los espacios auxiliares necesarios para el funcionamiento del centro.

La primera planta concentrará el área asistencial, con las consultas de Medicina Familiar, Enfermería y Pediatría, la Unidad de Salud Bucodental -nueva prestación que se incorporará a la cartera de servicios--, la consulta de Matrona y los espacios destinados a la coordinación del centro y a la formación de los profesionales.

Prestará asistencia a los 8.083 ciudadanos adscritos a la Zona Básica de Salud, integrada por los municipios de Madrigueras, Mahora, Cenizate, Motilleja y Navas de Jorquera.