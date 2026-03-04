Junta afirma que no tiene constancia de las conversaciones para convertir el edificio de San Juan de Dios en residencia

Archivo - Edificio de San Juan de Dios en Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado no tener constancia de las conversaciones que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, aseguraba este martes que se están desarrollando para que el antiguo edificio de San Juan de Dios de la capital regional recupere su uso asistencial para convertirse en una residencia y centro de día.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha incidido en que "quien más tiene que dar explicaciones es el alcalde", apuntando que "primero quería un hotel" en este edificio del Casco Histórico.

"Quiero recordar que el Grupo Socialista --en el Ayuntamiento-- planteó la posibilidad de recuperar la residencia de mayores", ha comentado, señalando que Velázquez "se negó porque había que optar por otros proyectos en la ciudad de Toledo, como fue el hotel, y al final ha venido a dar la razón al Grupo Socialista".

En todo caso, se ha mostrado "segura" de que el alcalde "tiene planificada la financiación de este servicio, como lo tienen el resto de alcaldes y alcaldesas cuando deciden apostar por un servicio como es una residencia de atención a personas mayores, incluso municipios más pequeños".